Около 300 сотрудников и 100 машин подготовили к сезону половодья в Коломне

Сегодня на борьбу с паводком в Коломне готовы выйти 280 человек и более 100 машин. В первую очередь специалисты проверили все гидротехнические сооружения на безопасный пропуск воды. В рабочем состоянии и система оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Мониторинг подъема воды ведется круглосуточно. На сегодняшний день нет угрозы подтопления домов, дорог и сельхозугодий.

Подъем воды пока сказался только на работе наплывных мостов. В Коломне развели Митяевский и Бобреневкий мосты, а в Озерах - мост через реку Ока. Ограничения снимут после нормализации уровня воды.

«Уровень снега за весь период зимы был 70 сантиметров при стандартных 25-ти, так что ожидается подъем воды сильнее обычного, но не критически», - отметил начальник отдела ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского округа Коломна Рамико Кварацхелия.

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