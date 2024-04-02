Около 300 сотрудников и 100 машин подготовили к сезону половодья в Коломне
Уровень воды в Москве-реке ежедневно увеличивается на 15-20 сантиметров. При этом эксперты не прогнозируют подъем воды до критической отметки. Однако городские службы в Коломне подготовились к половодью: привлечены специалисты и техника, проведена проверка гидротехнических сооружений.
Сегодня на борьбу с паводком в Коломне готовы выйти 280 человек и более 100 машин. В первую очередь специалисты проверили все гидротехнические сооружения на безопасный пропуск воды. В рабочем состоянии и система оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Мониторинг подъема воды ведется круглосуточно. На сегодняшний день нет угрозы подтопления домов, дорог и сельхозугодий.
Подъем воды пока сказался только на работе наплывных мостов. В Коломне развели Митяевский и Бобреневкий мосты, а в Озерах - мост через реку Ока. Ограничения снимут после нормализации уровня воды.
«Уровень снега за весь период зимы был 70 сантиметров при стандартных 25-ти, так что ожидается подъем воды сильнее обычного, но не критически», - отметил начальник отдела ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского округа Коломна Рамико Кварацхелия.
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