Около 300 призывников из Одинцовского округа отправятся на военную службу осенью

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Новобранцы будут проходить срочную службу в основном на территории Западного военного округа. Их направят в Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы и на флот.

«В Одинцовском округе на срочную службу будет призвано около 300 человек. В армии они проведут ровно год. Особо отмечу, что призывники не направляются ни в воинские части на территории новых субъектов Российской Федерации, ни в зону проведения специальной военной операции», - рассказал военный комиссар Одинцовского городского округа, городских округов Краснознаменск и Власиха Московской области Вячеслав Клявинь.

Призывная кампания продлится до 31 декабря.

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