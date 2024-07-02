Около 300 подъездов остеклили в Подмосковье с начала года

Состояние остекления в жилых домах имеет важное значение не только для внешнего вида здания, но и для энергосбережения. В процессе ремонтных работ по замене остекления специалисты выполняют замену поврежденных стекол, исправление трещин и других дефектов.

При этом расходы на проведение ремонтных работ должны быть покрыты управляющей компанией за счет финансов, собранных от собственников для обеспечения общего благоустройства.

По всем вопросам, связанным с заменой остекления в подъездах, рекомендуется обращаться к управляющей компании или через Единую диспетчерскую службу портала ЕДС МО.

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