Около 300 опор освещения установят в Дубне в этом году

Больше половины запланированного объема выполнено. Новое двухрожковое освещение установили на улице Академика Балдина до института ядерных исследований, таким образом осветили и дорогу, тротуары. Девятиметровые металлические опоры поставили до садового товарищества «Мичуринец». Вскоре подключат освещение на улицах Промышленная, Мещерякова, Инженерная и Вавилова.

«Все лампы энергосберегающие, проверили - светят ярко в темное время суток. Важно, что когда день станет короче, жителям будет комфортно ходить по этим улицам. Тем более, что освещения здесь давно ждали», - пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Далее специалисты приступят к установке освещения на улицах Промышленная, 8 Марта и Юркино. В рамках проекта «Светлый город» установят 290 опор.

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