Около 300 окон в подъездах Подмосковья заменили под контролем ГУСТ с начала года

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С начала года ответственные организации отработали 276 задач в данном направлении в 35 городских округах. Больше всего жалоб поступило из Пушкино, Люберец, Химок и Балашихи.

Если жители Московской области обнаружили нарушение целостности окон в подъездах, следует сообщить об этом в ЕДС МО.

Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».