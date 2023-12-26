26 декабря 2023, 08:11

Около 300 детей посетили новогоднее представление в «Доме офицеров» в рабочем поселке Монино

Телеканал «360»
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Новогодний спектакль показали в обновленном концертном зале «Дома офицеров» в рабочем поселке Монино. Елку главы городского округа Щелково посетили 300 детей.

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.

Дети Щелково Новый год
26 декабря 2023, 08:25
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе прошли в Подольске
Телеканал «360»
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Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет прошли в Подольске. Участниками состязаний стали свыше 200 участников из 23 регионов страны.

Турнир посвятили памяти Виктора Талалихина - Героя Советского Союза, который одним из первых совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика.

«Это одно из первых крупнейших соревнований в Подольске. Зародился турнир в 1972 году. Сейчас уже 51-й. Поэтому это престижнейшие соревнования. Все подольские борцы проходили их не один раз», - отметил президент Федерации греко-римской борьбы городского округа Подольск, заслуженный тренер России Валерий Романов.

Поддержать участников приехали не только родственники и тренеры, но и почетные гости, среди которых известные чемпионы.

«Эти соревнования проходят уже много лет. Сюда съезжаются хорошие спортсмены в конце года, когда они уже свободны. Представители многих регионов привозят сюда своих спортсменов. Для них - это как экзамен», - рассказал Олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов.

Соревнования проходят среди юношей до 16 лет. Все они разделены по весовым категориям и возрастному цензу. Для них это трамплин в будущее. Каждый бой держит зрителей в напряжении.

Арсений Исмаилов из Подольска занимается борьбой уже шесть лет, в этот спорт его привел отец. На турнире он боролся со спортсменами из Краснодарского края и Москвы. В итоге парень стал одним из победителей турнира.

Кроме него, еще четверо подольчан в составе сборной Московской области заняли призовые места.

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Спортсмены Подольск
26 декабря 2023, 02:00
Арт-кластер «Культурный код» открылся в парке имени Олега Степанова в Серпухове
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В Парке имени Олега Степанова в Серпухове открылся арт-кластер «Культурный код». Экспозиция познакомит местных жителей с городским округом. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители парка увидят три тематических пространства. Их посвятили творчеству писателя Антона Чехова, Серпуховскому историко-художественному музею и Приокско-Террасному заповеднику.

Так, организаторы воссоздали гостиную Чехова. Она передаст новогоднюю атмосферу конца XIX века.

«Вторая часть арт-кластера посвящена истории Серпуховского историко-художественного музея. Здесь гости смогут буквально шагнуть в прошлое и увидеть уникальные экспонаты, известные на весь мир. Искусствоведы называют Серпуховский историко-художественный музей „Малой Третьяковкой“: богатейшая в Подмосковье коллекция художественных произведений русского и западноевропейского искусства», - сообщили в министерстве.

В последней зоне посетители познакомятся с многообразием флоры и фауны Приокско-Террасного природного заповедника. Посещение бесплатное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Серпухов Парки
25 декабря 2023, 20:36
Андрей Воробьев: Ступино возглавило рейтинг городских округов Подмосковья по итогам 2023 года
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На заседании Высшего совета Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева подвели итоги работы муниципалитетов по приоритетным направлениям в 2023 году. Рейтинг городских округов возглавило Ступино.

«Третья часть нашего семинара - объявление результатов премии „Прорыв года“. Это всегда очень ответственная работа. Каждый из нас должен понимать - мы все вместе строим большой, успешный регион. И я очень надеюсь, что наши жители это замечают», - сообщил Воробьев.

«Я помню, как Андрей Юрьевич доверил мне руководить муниципалитетом. По результатам работы за год мы находились в „красной зоне“. Тогда с командой поставили себе задачу - пробиться в лидеры. Выработали стратегию, наметили цель и двигались к этой цели», - рассказал глава Ступина Сергей Мужальских.

Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки. Среди закрытых административно-территориальных образований лучшим признали Звездный Городок.

Также на заседании наградили победителей спецпремии губернатора «Прорыв года». В номинации «За помощь нашим» лучшим стал Наро-Фоминск, который признали лидером по оказанной помощи воинским частям, в категории «Поддержание общественно-политической стабильности» - Истра, в номинации «Преодоление кризиса в публичном поле» - Люберцы.

Флагманом образования назвали Богородский округ, в номинации «Подмосковье - территория спорта» первым стал Королев, «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения» - Егорьевск. Также в разных номинациях наградили представителей Балашихи, Солнечногорска, Одинцова, Орехово-Зуева, Зарайска, Красногорска и Подольска.

Помимо этого, за работу наградили целые команды. В номинации «За повышение эффективности массовых коммуникаций» отметили коллектив зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина, «За восстановление прав обманутых дольщиков» наградили команду первого зампреда правительства региона Максима Фомина, а «За цифровизацию спортшкол» - команду министра физической культуры и спорта Дмитрия Абаренова.

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Андрей Воробьев Ступино
25 декабря 2023, 18:49
Свыше 800 крыш отремонтировали в Подмосковье за год
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Работы по капитальному ремонту кровель продолжаются в Подмосковье. В этом году Фонд капремонта привел в порядок 820 крыш.

«В планах следующего года отремонтировать более 1,5 тысячи кровель в многоквартирных домах Московской области. В регионе программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется с 2014 года, за весь период отремонтировано более 9,5 тысячи крыш», - прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Отмечается, что на выполненные работы действует гарантийный срок пять лет. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.

Ознакомиться с адресным перечнем программы капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ

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