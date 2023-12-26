Около 300 детей посетили новогоднее представление в «Доме офицеров» в рабочем поселке Монино

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Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.