Около 300 человек посетили день открытых дверей спорткомплекса в Подольске

День открытых дверей в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» приурочили к новому спортивному сезону 2024-2025. Собравшихся поприветствовал директор учреждения Александр Дудкин. По его словам, на стадионе и спортплощадках комплекса обновили освещение.

Воспитанники секций дзюдо, бокса, гимнастики, спортивных танцев и акробатики выступили перед гостями мероприятия. Ребята из секции «Пулевая стрельба» показали, как разобрать и собрать автомат Калашникова на скорость.

Родители могли побеседовать с руководителями секций и сразу же записать детей. Чтобы начать заниматься, необходимо представить медсправку и полис, свидетельство о рождении или паспорт, СНИЛС, а также паспорт и СНИЛС родителя или законного представителя ребенка.

Также после встречи с тренером нужно подать заявку на портале «Спорт Подмосковья», а затем получить одобрение в течении трех дней, заполнить анкету и заключить договор.

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