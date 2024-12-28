28 декабря 2024, 14:04

Около 30 тысяч новых светильников установили на улицах Подмосковья за год

Министерство благоустройства Московской области
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Около 30 тысяч светильников установили в Подмосковье по программе «Светлый город» в 2024 году. Так, новое освещение появилось на Фестивальной улице в Протвине. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Во дворах у домов № 3, 5, 11 и 17 установили 15 светильников и 15 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составила 365 метров.

«В рамках проекта в этом году новое уличное освещение появилось на 214 объектах в 48 городских округах. На объектах установили 3,9 тысячи опор освещения. Для того чтобы сделать улицы Подмосковья светлее использовали современные энергоэффективные светильники», - отметил заместитель председателя правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство Протвино
28 декабря 2024, 13:48
Конкурс фотографий зимней природы запустили в Комлесхозе Подмосковья
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья объявил о старте зимнего конкурса «Снежнолесье». Пять авторов самых красивых снимков получат призы.

На конкурс принимаются фотографии подмосковного зимнего леса, сделанные на фотоаппарат или телефон.

Снимок нужно разместить в закрепленном сообщении под постом конкурса или в чатах 19 лесничеств. Укажите, когда и где сделана фотография, а также название лесничества. Кадры должны быть сделаны на территории подмосковных лесничеств, не городских парков и дачных участков.

К фотографии нужно добавить хештег #снежнолесье2025.

Конкурс продлится до 1 февраля 2025 года. Пять авторов лучших снимков получат призы.

Природа конкурсы
28 декабря 2024, 12:35
Лицей № 10 имени Менделеева в Клину капитально отремонтируют к сентябрю
Минстрой МО
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Лицей № 10 имени Дмитрия Менделеева в Клину капитально отремонтируют. Он снова примет учеников в сентябре 2025 года.

Строители уже завершили демонтажные работы и приступили к отделке, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на объекте трудятся 18 человек и спецтехника.

Площадь здания превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад и кровлю, обустроят новые входные группы, заменят коммуникации, а также установят мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.

Клин Школы Ремонтные работы
28 декабря 2024, 12:27
Комлесхоз Подмосковья оцифровал 7 услуг за год
Медиасток.рф
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Цифровизация лесной отрасли — одно из приоритетных направлений Московской области. Так, за год Комлесхоз региона оцифровал семь услуг.

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области. С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной Комитет лесного хозяйства 33,5 тысячи пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», - сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На данный момент лесопользователям доступно 25 государственных услуг. Кроме того, за год в Московской области сократили сроки их предоставления на 50%.

В Комлесхозе уточнили, что продолжается и внутренняя цифровизация. Так, в этом году 100% границ лесничеств внесли в Единый государственный реестр недвижимости.

Интернет Госуслуги
28 декабря 2024, 12:21
Итоги реализации нацпроекта «Образование» подвели в Подмосковье
МЕДИАСТОК.РФ
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Национальный проект «Образование» за пять лет кардинально изменил систему обучения и воспитания в Подмосковье. Итоги реализации программы подвели в Министерстве образования Московской области.

За пять лет в Подмосковье построили 166 новых школ, рассчитанных на 110 тысяч детей. В 64 образовательных учреждениях провели капитальный ремонт.

Создано более 13 тысяч новых мест дополнительного образования. Особое внимание уделили развитию передовых технологий. Открыты центры цифрового образования детей «IT-куб» в городских округах Подольск, Клин, Электросталь, Химки и в Ленинском городском округе, а также детские технопарки «Кванториум» в Королеве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

В селах заработали 505 центров «Точка роста», а в 798 учреждениях обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды.

С 2025 года начнется реализация нового национального проекта «Молодежь и дети». В планах - продолжить строительство школ и обновление учебных общежитий колледжей, развивать программы дополнительного образования.

Нацпроекты Новый год Образование

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