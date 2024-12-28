Около 30 тысяч новых светильников установили на улицах Подмосковья за год

Во дворах у домов № 3, 5, 11 и 17 установили 15 светильников и 15 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составила 365 метров.

«В рамках проекта в этом году новое уличное освещение появилось на 214 объектах в 48 городских округах. На объектах установили 3,9 тысячи опор освещения. Для того чтобы сделать улицы Подмосковья светлее использовали современные энергоэффективные светильники», - отметил заместитель председателя правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.