Около 30 тысяч детей вступили в ряды юных инспекторов движения Подмосковья

По словам специалиста, на сегодняшний день в каждой школе есть отряд юных инспекторов движения (ЮИД). В программе участвуют порядка 30 тысяч ребят - это дети от 7 до 16 лет. При этом само движение обладает богатой историей и появилось в 1973 году.

«С тех пор, не прерываясь, эта история идет и идет. Самое главное, что ребята учатся безопасному обращению с дорогой, быть в безопасности и в комфорте на дороге. Мне кажется, что все это очень важно и очень здорово, что вот уже 50 лет в Подмосковье такая история развивается», - рассказал Макеев.

В ходе обучения детям рассказывают правила дорожного движения как со стороны пешехода, так и со стороны водителя. Кроме того, они изучают основы медицинской помощи и управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), которые появляются на дорогах все в больших количествах.

«Активность у юных инспекторов нельзя назвать рутиной. Они прежде всего изучают что-то новое в части правил, навыков. Они могут изучать правила дорожного движения, навыки первой помощи, а также тренироваться в автогородках», - поделился специалист.

Более подробную информацию о том, как принять участие в программе можно найти на официальном портале дополнительного образования Московской области «Навигатор дополнительного образования» Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

На ближайшее время перед регионом стоит задача - отличиться по качеству образования.

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