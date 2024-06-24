Около 30 тонн отходов из котельных утилизировали в Одинцове

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Завершение зимы и отключение отопления упростило работу коммунальных служб по вывозу отходов с котельных Минобороны. После специалисты привели в порядок территории объектов. Сейчас все работы завершены.

«Золошлаковые отходы образуются в топках котельных, тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей. Отходы такого рода являются негативным фактором для окружающей среды из-за токсичных веществ и тяжелых металлов, входящих в их состав. Особую опасность представляют хранилища золошлаков, расположенные вблизи водных объектов. По завершению отопительного периода наши специалисты оперативно начали вести работу по очистке территорий теплогенерирующих объектов», - отметил заместитель начальника отдела эксплуатации объектов филиала Минобороны России Денис Благодатский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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