Около 30 мероприятий провели ко Дню матери в Дмитрове

Творческие коллективы Центра культурного развития «Подосинковский» устроили по случаю праздника концерт «Для милых мам». Его посетили около 500 человек. В программе - эстрадные номера, русские народные песни и уличный хип-хоп. Ансамбль народной песни «Новая весна» и танца «Русский стиль» порадовали танцами. Номера также показал коллектив «PAN.DANCE».

София Федорова исполнила песню «Мама». Насмешил весь зал и вызвал овации театрализованный номер «Доярки». Ребята удачно сыграли миниатюру вместе с мамами, а член Союза писателей России Петр Кретов прочитал стихи.

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» воспитанники творческих коллективов подарили зрителям незабываемые эмоции.

«Очень рада посещать мероприятия в нашем Дворце культуры, где выступают наши дети. Моя дочка занимается в коллективе „Первоцвет“ - основной состав. Ей 10 лет. Мы уже ходим шестой год, и каждое выступление приводит нас в большой восторг. В преддверии Дня матери хотелось бы всем мамам пожелать добра, мира, счастья, любви», - сказала зрительница концерта.

В Дмитровском округе провели 30 мероприятий. Одно из самых ярких - фестиваль «МAMA FEST» в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Для посетителей организовали ярмарку ручной работы. Там продавали вязаные игрушки, авторские матрешки, украшения, сладости, живопись, новогодние композиции и многое другое. Все желающие приняли участие в благотворительной акции фонда «Дело жизни».

«Мамы - наши ангелы-хранители, наши первые учителя и самые верные друзья. Их поддержка и мудрость помогают нам преодолевать любые трудности и достигать высот. День матери - это замечательный повод выразить нашу любовь и благодарность самым близким людям. Приятно видеть, что на мероприятия жители приходят семьями, чтобы отметить этот добрый праздник», - прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округша Иван Курданин.

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