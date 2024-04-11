Около 30 компаний Подмосковья вступили в проект «Производительность труда» с начала года
Еще 27 компаний Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда» с начала года. Всего число предприятий-участников в Московской области превысило 260.
«Поддержку в реализации нацпроекта им оказывает Федеральный и региональный центры компетенций», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Представители центров помогают компаниям выбрать пилотный участок производства, а также разработать программу, которая позволит оптимизировать производственные процессы. В этом году к проекту присоединились компании из Пушкино, Мытищ и Истры. Подать заявку на участие можно на портале Производительность.рф.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля. Программу подготовили и подмосковные парки: там все желающие смогут высадить дерево, собрать скамейку или скворечник.
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