01 декабря 2023, 08:39

Около 30 елок и инсталляций установят в Ленинском округе к новогодним праздникам

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Инсталляции, гирлянды и елки устанавливают в Ленинском округе к новогодним праздникам. Всего на центральных площадях округа появятся около 30 елок и оригинальные инсталляции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Главную ель уже установили вблизи кинотеатра «Искра» в Видном. Она состоит из 32 секций, ее высота - 17 метров. Монтаж занял несколько дней. Рядом также зальют горку и поставят ледяные фигуры.

«Ледяные фигуры установят ближе к Новому году в связи с погодными условиями. Также на центральных улицах Видного появятся старинные декоративные фонари», - рассказала главный специалист по оформлению и озеленению Ленинского городского округа Ирина Костерская.

Другая новогодняя ель появится на Советской площади в Видном.

Разработкой дизайна оформления улиц к празднику занимаются заблаговременно. В этом году для этого используют 15 километров гирлянд и более двух тысяч новогодних игрушек. О праздничном убранстве позаботятся и управляющие компании, торговые объекты, учреждения образования и культуры.

Первого декабря в парках округа откроют зимний сезон. Для горожан подготовили ярмарки, мастер-классы, игровые программы, а Деды Морозы и Снегурочки проведут традиционный парад.

Новый год Ленинский округ
01 декабря 2023, 09:19
Четыре елочных базара откроют в Солнечногорске в декабре
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Елочные базары начнут работать в Солнечногорске с 20 декабря. Всего будет четыре официальные точки, где жители смогут приобрести ели и сосны.

Купить новогодние деревья можно будет в Солнечногорске на Советской улице вблизи дома № 5/15, в деревне Голубое рядом с разворотным кругом, а также в Андреевке около строения № 24Г и на пересечении улиц Жилинской и Михайловской.

Эти места оформят в едином стиле областного проекта «Зима в Подмосковье». Все деревья на елочных базарах будут иметь сертификаты качества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Новый год
01 декабря 2023, 09:00
Ремонт теплосети в поселке Санатория Министерства обороны завершат к 15 декабря
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Встреча с жителями по вопросу отопления прошла в поселке Санатория Министерства обороны. Компания «Газпром теплоэнерго» пообещала завершить ремонт сетей к 15 декабря.

Сейчас жители поселка сталкиваются с отключением горячего водоснабжения и отопления из-за масштабного ремонта теплосети. Однако уже к 15 декабря эти работы завершат, и ситуация наладится.

«Сейчас проведение ремонтных работ в поселке затрудняет проезд автотранспорта. Также происходит регулярное отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Договорились с „Газпром теплоэнерго“ и сообщили об этом жителям, что работы будут завершены в максимально короткие сроки - в течение двух недель», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В ближайшее время «Газпром теплоэнерго» увеличит количество бригад в два раза, чтобы завершить ремонт сетей в срок. А те территории, где проводились работы с разрытием, благоустроят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Отопление
01 декабря 2023, 08:22
Участковый пункт полиции открыли в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском округе
Телеканал «360»
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Новый участковый пункт полиции начал работу в Ленинском округе. Два участковых будут обеспечивать безопасность в жилом комплексе «Бутово Парк».

Дату открытия участкового пункта выбрали неслучайно - 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Новое отделение будет обслуживать около 25 тысяч жителей. Помещение оборудовали необходимой офисной техникой и компьютерами, мебелью и информационными стендами для жителей.

«Ситуации, в которых мы разбираемся, носят разный характер: что-то можно решить за пять минут, какие-то ситуации занимают целые сутки, где-то необходимо разъяснить гражданам, как им необходимо действовать в соответствии с законодательством», - рассказал лейтенант полиции Павел Осипов.

Этот участковый пункт - уже четвертый за последние два года. Такие точки безопасности также появились в новостройках в Видном и в поселке Володарского. Открытие объектов полиции в новых микрорайонах округа - один из приоритетов администрации.

«Мы рады, что чем больше опорных пунктов открывается на нашей территории, тем легче гражданам найти адрес участкового, поговорить, побеседовать и озвучить свои проблемы. Потому что плотность населения растет в городском округе, застройка тоже большая у нас», - отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Владимир Хвостов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что два новых пункта полиции откроют в Котельниках в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция Ленинский округ
01 декабря 2023, 07:30
Фотовыставка о природе Таймыра открылась в аэропорту Домодедово
Анастасия Сараева
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В аэропорте открылась выставке «Пересекая полярный круг», посвященная природе и коренным народам Таймыра. Экспозицию организовали на втором этаже здания воздушной гавани.

На открытии выставки выступили артисты дома творчества города Дудинки Красноярского края и представители пяти национальностей. Они показали творческие номера.

«Свои работы предоставили северные фотохудожники, возможно, увидев такие красивые края на фотографиях, пассажиры смогут открыть для себя новое туристическое направление для своего путешествия», - рассказала пресс-секретарь авиакомпании NordStar Полина Чернова.

На фотографиях запечатлели Плато Путорана, Путоранский заповедник, озеро Лама, полярное сияние, Большой Иркиндинский водопад (Китабо-Орон) и другие места, где можно наблюдать северное сияние, снежные равнины, причудливые ледяные монолиты и заснеженные горные хребты. Всего пассажирам Домодедова презентовали 15 работ.

Выставка продлится до 29 декабря.

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Аэропорт Домодедово

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