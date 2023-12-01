Около 30 елок и инсталляций установят в Ленинском округе к новогодним праздникам

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Главную ель уже установили вблизи кинотеатра «Искра» в Видном. Она состоит из 32 секций, ее высота - 17 метров. Монтаж занял несколько дней. Рядом также зальют горку и поставят ледяные фигуры.

«Ледяные фигуры установят ближе к Новому году в связи с погодными условиями. Также на центральных улицах Видного появятся старинные декоративные фонари», - рассказала главный специалист по оформлению и озеленению Ленинского городского округа Ирина Костерская.

Другая новогодняя ель появится на Советской площади в Видном.

Разработкой дизайна оформления улиц к празднику занимаются заблаговременно. В этом году для этого используют 15 километров гирлянд и более двух тысяч новогодних игрушек. О праздничном убранстве позаботятся и управляющие компании, торговые объекты, учреждения образования и культуры.

Первого декабря в парках округа откроют зимний сезон. Для горожан подготовили ярмарки, мастер-классы, игровые программы, а Деды Морозы и Снегурочки проведут традиционный парад.