09 ноября 2024, 17:58

Около 30% дорог построили в поселке для многодетных семей в Дубне

Читайте нас в: Google Новости

В поселке Юркино городского округа Дубна обустроили порядка 30% временных дорог. Всего на этой территории многодетным семьям выделили 384 участка.

Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров отметил, что подрядчику осталось завершить обустройство водоотводных канав.

«Подрядчик закупил специальный ковш и в рамках помощи жителям делает хорошие канавы под углом 45 градусов, чтобы они не осыпались и дороги не были повреждены», - сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чтобы приступить к строительству домов, многодетные семьи в поселке Юркино ждали благоустройства инфраструктуры. В этом году там построили первые 30% временных дорог.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил поселок Юркино, чтобы осмотреть улицы населенного пункта. Он также пообщался с местными жителями, вместе они обсудили вопрос уборки новых дорог.

«Ощутимо лучше стало на Яблоневой улице, Черешневой улице, непроходимой была Цветочная улица, сейчас по ней ездят, и Земляничная», - поделился житель поселка для многодетных семей Олег Смирнов.

Дубна Дороги
09 ноября 2024, 18:37
Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Луховицах
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Луховицы состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». Собравшиеся обсудили темы благоустройства, капремонта спортивных и образовательных учреждений, поддержки участников СВО.

В Луховицах реализовали 13 федеральных и два муниципальных партийных проекта. Так, в округе благоустроили парк имени Ивана Воробьева: на месте пустыря там возвели сцену и трибуну на 490 человек, построили веревочный городок, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки, всесезонную тюбинговую горку, скейт-парк.

Как рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, капитальный ремонт Белоомутской школы № 2 - один из важнейших партийных проектов, который планируют реализовать в 2025 году.

«У нас большие планы на следующий год, мы придем с капитальным ремонтом в нашу заокскую зону: это прежде всего Белоомутская школа № 2, она находится на территории военной части», - сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

На мероприятии затронули также тему поддержки военнослужащих. С начала специальной военной операции из Луховиц в новые регионы и на фронт отправили более 400 тонн гуманитарной помощи. Активисты «Молодой Гвардии» изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

«Мы помогаем мобилизованным, семьям мобилизованных. К примеру, в зимний период, у нас будет уборка снега, а летом мы можем копать картошку, сажать цветы, помогать в уборке дома», - поделилась активистка «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Денисова.

Помимо этого, партийцы следят за качеством воды в муниципалитете. Из-за нескольких аварий водоснабжение в Луховицах ухудшилось, износ оборудования на водозаборном узле № 2 достиг критических показателей. Систему модернизируют: вопрос стоит на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В марте–апреле установят большие фильтры - это отдельное здание, которое будет находиться на водозаборном узле в южной части Луховиц. Оно решит эту проблему, ну и конечно, несколько лет мы будем заниматься перекладкой труб в городе», - рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В конце конференции участники изменили состав политсовета местного отделения и определили делегатов на региональную конференцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Луховицы Ремонтные работы «Единая Россия»
09 ноября 2024, 17:35
Бронницкий ювелирный завод отметил 100-летний юбилей
Читайте нас в: Google Новости
В этом году Бронницкому ювелирному заводу исполнилось 100 лет. На предприятии трудятся более 300 человек, среди них много династий: работники передают профессию по наследству.

Свыше 300 человек работают на предприятии, многие из них трудятся целыми семьями и передают профессию по наследству.

Максим и Яна - молодая династия Бронницкого ювелирного завода. Пара познакомилась на работе, их общий стаж на предприятии на двоих составляет более 40 лет. Яна отвечает за бюджет, он за развитие предприятия. В браке супруги уже 10 лет, воспитывают дочь Арину.

«Мы восемь лет вместе работали, присматривались к друг другу. Так сложилась судьба, что мы нашли друг друга и мы очень счастливы вместе. Именно на заводе познакомились», - поделилась начальник отдела планирования и бюджетирования Бронницкого ювелирного завода Яна Богданова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Группа местных мастеров создала артель «Изумруд» 30 декабря 1924 года. С этого момента началась история Бронницкого ювелирного завода, который отметил в этом году 100-летний юбилей.

Изделия мастеров предприятия получали призы и медали на всесоюзных и республиканских выставках и ярмарках. А в 1937 году в Париже цепочки сложных видов плетения отметили золотыми медалями. Сегодня на Бронницком ювелирном заводе мастера разрабатывают новые виды узоров для колье, браслетов и цепей.

«Мы, конечно, гордимся своим положением, своим отношением к заводу и гордимся, что мы здесь можем реализовать все те интересные и полезные идеи, которые будут интересны для предприятия», - подчеркнул директор по развитию Бронницкого ювелирного завода Максим Блудов.

Заводы Бронницы
09 ноября 2024, 16:59
Детский сад после капремонта открыли в поселке Селятино в Наро-Фоминске
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Новое дошкольное учреждение открылось в Селятине Наро-Фоминского городского округа. В детском саду провели капитальный ремонт.

В дошкольном отделении МАОУ Селятинской СОШ № 2 завершился капитальный ремонт. Площадь детского сада составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В здании, построенном в 1972 году, обновили кровлю, инженерные сети, сантехническое оборудование и уличное освещение.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию и обеспечили учреждение необходимым оборудованием. Запуск детского сада стал значимым событием для родителей и 250 воспитанников.

В 2024 году капитальный ремонт завершили в 23 детских садах Московской области. В Наро-Фоминском городском округе в этом году открылись уже два подобных учреждения после капитального ремонта.

Наро-Фоминск Детские сады
09 ноября 2024, 16:00
Более 20 площадок для сбора мусора обновили в Красногорске с начала года
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов проверил качество модернизации контейнерных площадок в муниципалитете. С начала года здесь привели в порядок 23 зоны для сбора мусора.

Во дворах Красногорска обустраивают современные закрытые площадки для сбора отходов. Новые пластиковые емкости устанавливают под навесом, вблизи строят просторные зоны для подъезда мусоровоза.

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел новую площадку у дома № 31 на Железнодорожной улице.

«Благодаря полученной субсидии от министерства чистоты городским округом Красногорск новые контейнерные площадки не только создают более эстетичный и приятный для глаз вид, но и также имеют свой функционал. Они не позволяют мусору разлетаться от ветра», - отметил он.

С начала текущего года в муниципалитете обновили 23 контейнерные площадки, 49 зон для сбора мусора благоустроят в 2025 году.

«Дополнительно по поручению главы Дмитрия Волкова за каждой контейнерной площадкой закрепили своего дворника, который, соответственно, следит за расписанием вывоза мусора и осуществляет подбор оставшегося. Чтобы контейнерная площадка всегда была в чистоте и в порядке», - рассказал Артур Бадретдинов.

Помимо мусорных площадок, во дворах Красногорска устанавливают контейнеры для крупногабаритных отходов и емкости для сбора ненужной одежды и обуви.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск ЖКХ Мусор

Новости по теме