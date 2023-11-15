15 ноября 2023, 13:45

Около 3 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школе сахарного диабета

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Около 100 школ сахарного диабета работают в Подмосковье. В них пациенты могут обучиться принципам правильного питания, технике проведения инъекция и многому другому.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, жителей с сахарным диабетов первого и второго типа учат правильно питаться, подсчитывать углеводы, проводить инъекции, корректировать дозы инсулина и другому. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, такие занятия служат профилактикой заболевания, потому что течение диабета во многом зависит от пациента.

«Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета, как для взрослых, так и для детей. На данных момент обучение в школах прошли уже около трех тысяч пациентов», - рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
15 ноября 2023, 14:08
Новую экскурсию «Пряничный трамвай» запустят в Коломне с 18 ноября
Читайте нас в: Google Новости
Тематический маршрут «Пряничный трамвай» запустят в Коломне с 18 ноября. Во время поездки пассажиры смогут узнать историю пряничного промысла в России и собрать новогоднюю посылку.

Пассажиры трамвая узнают, чем отличаются коломенские пряники от тульских, какие травы использовались для их изготовления. Расскажут и о том, как Иван-чай был на Руси своеобразной валютой.

Во время путешествия туристы соберут свой авторский чайный купаж. Его вместе с расписным пряником можно будет оставить себе или отправить родным и близким к Новому году. В этом поможет партнер экскурсионного проекта - «Почта России».

«Коломенский трамвай желаний» уже 10 лет работает в городе. Один из первых его маршрутов назывался «Почтовый трамвай» и был посвящен истории Коломны через развитие почтовой службы. К юбилею проекта «Почта России выпустила открытки» с изображением коломенского трамвая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Туризм Экскурсии Новый год
15 ноября 2023, 14:06
Главный логопед Подмосковья назвал признаки необходимости работы ребенка со специалистом
НИКИ детства
Читайте нас в: Google Новости
Главный логопед Московской области Светлана Просецкая рассказала о признаках, которые укажут на то, что пора обратиться кс ребенком к специалисту. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

«Если у ребенка отсутствует или отмечается задержка в появлении гуления, лепета, слов, фраз, ребенок не понимает обращенную речь - это повод обратиться к логопеду и пройти обследование речевого развития ребенка», заявил Просецкая.

По мнению специалиста, тянуть с визитом к логопеду не стоит. Часто родители привыкают к произношению ребенка и перестают замечать другие проблемы в речи. Чем раньше нарушение обнаружили, тем легче его скорректировать, уверена Просецкая.

Логопед уточнила, что звук можно поставить за одно-два занятия. Однако перед этим следует подготовить артикуляционный аппарат, на что уходить много времени. После постановки звука его нужно автоматизировать, то есть закрепить.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Минздрав
15 ноября 2023, 14:00
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 ноября
Фото catalog-photo.ru
Читайте нас в: Google Новости
В минувший вторник, 14 ноября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе сохранится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 15 по 17 ноября.

Сегодня синоптики спрогнозировали температуру воздуха до трех градусов тепла днем. Ночью она опустится до нуля. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
15 ноября 2023, 13:56
Более 76 тысяч гибких газовых подводок заменили в Подмосковье с начала года
Госжилинспекция Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты газовых служб заменили более 76 тысяч гибких подводок в Подмосковье с начала года. Свыше 4,2 тысячи — по адресам с недопусками, где ранее ТО внутриквартирного газового оборудования не проводили из-за препятствования хозяев.

«Своевременная замена неисправной подводки - это предотвращение чрезвычайных происшествий и отравлений. Наряду с установкой датчиков загазованности это сохраняет жизнь, здоровье и имущество», - сообщила ГЖИ Московской области Ольга Федина.

Больше всего новые подводки установили в ранее недоступных квартирах в Рузе, Мытищах, Шатуре, Чехове и Красногорске.

Помимо этого, более трех тысяч новых подводок установили в Одинцове, Мытищах, Королеве и Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

Новости по теме