Около 3 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школе сахарного диабета

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, жителей с сахарным диабетов первого и второго типа учат правильно питаться, подсчитывать углеводы, проводить инъекции, корректировать дозы инсулина и другому. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, такие занятия служат профилактикой заболевания, потому что течение диабета во многом зависит от пациента.

«Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета, как для взрослых, так и для детей. На данных момент обучение в школах прошли уже около трех тысяч пациентов», - рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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