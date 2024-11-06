Около 3 тысяч поломок устранили на детских площадках в Подмосковье с января

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Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сотрудники ведомства регулярно следят за состоянием элементов на детских площадках и спортивных комплексах, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Чаще всего инспекторы выявляли поломки ограждений, пружинного балансира и неисправности спортивного оборудования.

Только в Балашихе с начала года выявили и устранили около 80 недочетов.

Сообщить о поломках на детских площадках жители могут напрямую в ведомство.