Около 3 тысяч нелегальных такси оштрафовали в Подмосковье с начала года

Специалисты УРАТК совместно с сотрудниками правоохранительных органов активно борются с нелегальными перевозчиками. В регионе регулярно проходят рейды, направленные на выявление нарушителей. Соответствующие работы проводят для повышения безопасности гостей и жителей Московской области.

По данным заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, Алексея Гержика, в этом году проверили более 20 тысяч автомобилей такси. В результате выявили, что порядка 3 тысяч водителей осуществляли перевозки без соответствующих разрешений. Автомобили нарушителей направили на штрафстоянки, а на водителей составили более 14,9 тысяч административных протоколов.

В Минтрансе также напомнили, что в соответствии с законодательством все транспортные средства должны быть зарегистрированы в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на осуществление таксомоторных услуг.

Кроме того, транспортные средства должны соответствовать установленным требованиям: белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса, серая полоса по периметру, шашечный узор на борту и световой фонарь на крыше.