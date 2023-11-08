Около 3 тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного автомобиля можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают соблюдать правила стоянки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

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