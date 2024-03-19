Около 3 тысяч детей участников СВО отдохнут летом в подмосковном лагере «Литвиново»
Для участников СВО и их семей в Подмосковье реализуют масштабный перечень мер поддержки. Одна из таких — бесплатный отдых для детей в лагерях.
«В подмосковном лагере „Литвиново“ отдохнут порядка трех тысяч детей участников СВО - планируется шесть смен по 500 человек. Все путевки предоставляются бесплатно», - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Подмосковье направит около двух миллионов рублей на оздоровительную кампанию для детей. Лагерь «Литвиново» входит в тройку лучших Московской области.
Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо обратиться в администрацию округа по месту жительства или в центр помощи семьям участников СВО. Подробную информацию можно узнать по телефону 122-6.
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