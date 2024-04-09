Около 3 тысяч человек посетили фестиваль «Зарайская нива» в Подмосковье

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль прошел в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Его приурочили к началу полевых работ. На площадке встретились крупные сельхозпроизводители и фермеры. Среди них «Агро-Строительные технологии», «Сельхозпродукты», «ТуламашАгро» и другие.

Для гостей провели ярмарку, выставку сельхозмашин, викторину, анимационную программу, хороводы и мастер-классы. Посетителей угощали пирогами и чаем, а всего за время фестиваля они съели около 400 килограммов плова.

В концертной программе приняли участие хореографические и вокальные коллективы, а в завершении мероприятия прошла лотерея с призами от местых производителей.

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