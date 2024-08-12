12 августа 2024, 14:18

Около 3 тысяч человек посетили фестиваль «День варенья» в Пушкино

Музей-заповедник "Усадьба "Мураново"
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Гастрономический фестиваль «День варенья» прошел в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» 10 и 11 августа. Мероприятие собрало порядка трех тысяч гостей.

Фестиваль проходил уже в 12-й раз и был направлен на сохранение традиций мурановской усадьбы, где в конце лета принято было варить варенье на открытом воздухе. Фрукты и ягоды для этих заготовок собирали в садах усадьбы и ближайших лесах.

Посетители фестиваля смогли принять участие в мастер-классах по варке варенья, а также выбрать самый вкусный десерт. Для этого организаторы провели специальное голосование. Приготовление сопровождалось живыми выступлениями артистов и диджей-сетами от знаменитых музыкантов.

Культурно-просветительская программа фестиваля включала выставки, экскурсии, усадебный квест, книжную ярмарку, а также творческие мастер-классы, в которых смогли принять участие как взрослые, так и самые маленькие посетители гастрономического мероприятия.

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Фестивали Пушкино Ярмарки
12 августа 2024, 14:36
Более 16 тысяч человек поучаствовали в Дне физкультурника в Подольске
Пресс-служба администрации
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В мастер-классах на Дне физкультурника в Подольске поучаствовали более 15 тысяч человек. Еще около тысячи жителей округа посоревновались в вечернем забеге на один километр.

День физкультурника отметили в Подольске в парке имени Виктора Талалихина. В празднике поучаствовали и профессиональные спортсмены. Это олимпийская чемпионка Юлия Гущина, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, а также серебряный призер единой молодежной лиги ВТБ, чемпион России Никита Можаровский.

В этот день соревнования по футболу прошли и на стадионе «Весна» в Климовске. В том же микрорайоне в «Дубраве» и Детском парке каждый желающий мог поучаствовать в веселых стартах, играх и фестивале красок.

«Подольск заслуженно носит звание спортивной столицы региона. Благодаря нашим профессионалам, их целеустремленности, ответственности имя нашего округа все громче звучит на престижных турнирах. Уверен, впереди у нас сотни побед!» - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего День физкультурника в округе отметили более 16 тысяч человек.

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Праздники Спортсмены Подольск
12 августа 2024, 14:08
Губернатор Подмосковья назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону
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Модернизация котельных, ремонт коммунальных сетей и состояние многоквартирных домов — три ключевых слагаемых в подготовке к новому отопительному сезону, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

«Мы с вами прекрасно понимаем, какая масштабная программа модернизации к осенне-зимнему периоду идет буквально в каждом муниципалитете. Как мы уже знаем, она состоит из трех слагаемых: котельные, сети, состояние домов», - сказал глава региона.

Основная цель - как можно раньше выявить дефекты, чтобы было больше времени для замены устаревшего оборудования.

«Мы понимаем, что сейчас это нужно сделать более оперативно с целью и наведения порядка в подвалах, и замены трубы, и других нюансов», - заключил Андрей Воробьев.

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Модернизация котельных, ремонт коммунальных сетей и состояние многоквартирных домов - три ключевых слагаемых в подготовке к новому отопительному сезону, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление Ремонтные работы
12 августа 2024, 14:06
Свыше 30 тысяч домов проверят на готовность к зиме в Подмосковье до сентября
Медиасток.рф
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Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается в Московской области. Специалисты обошли около восьми тысяч многоквартирных домов за неделю. Всего до 1 сентября проверят порядка 31 тысячи домов.

В Подмосковье свыше 53 тысяч многоквартирных домов, а регион занимает первое место по их количеству в стране. Общая площадь объектов составляет порядка 275 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов.

«В этом году мы запустили алгоритм работы муниципалитетов по подготовке к осенне-зимнему периоду. До 1 мая глава утверждает график готовности, мы закрепили за каждым инспектором конкретный дом, за который он отвечает от начала до конца», - рассказал Мурашов.

По его словам, в проверках самых проблемных домов участвуют 200 инспекторов министерства по содержанию территорий и жилищному надзору, а также 200 специалистов совета многоквартирных домов.

«Это 400 человек, которые сейчас обходят самые сложные дома и заносят в „Проверки Подмосковья“ наиболее сложные проблемы. Далее муниципалитеты готовят паспорта готовности по каждому дому, затем каждый сложный дом мы будем повторно проверять», - указал Мурашов.

Мурашов подчеркнул, что главная задача - устранить до 15 сентября все выявленные замечания. При этом особое внимание уделяется четырем типам замечаний - теплоизоляция, опрессовка теплосети, осушение подвала и закрытие теплового контура.

«Опрессовка: по каждому дому выходит специалист, который включает компрессов, дает давление и смотрит, чтобы в течение пяти минут давление не падало. Это показатель того, что в системе нет протечек. Сейчас мы это фиксируем путем видео, которое прикрепляется к каждому дому, и проверяем, что проверка действительно была сделана, - подытожил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ
12 августа 2024, 13:27
Свыше 540 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Медиасток.рф
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Более 540 переселенцев из аварийного жилья в Московской области получили ключи от новых комфортабельных квартир или компенсации за минувшую неделю. Переселение осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса региона, 541 человек покинул аварийное жилье за минувшую неделю.

В процессе расселения освободили 222 аварийных помещения, общая площадь которых составляет более 9,7 тысячи квадратных метров.

Среди тех, кто смог переехать, числятся жители Подольска, Воскресенска, Клина, Истры, Домодедово, Егорьевска, Коломны, Жуковского, Электростали и других городских округов Подмосковья.

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Аварийное жилье Квартиры

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