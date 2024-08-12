Около 3 тысяч человек посетили фестиваль «День варенья» в Пушкино

Фестиваль проходил уже в 12-й раз и был направлен на сохранение традиций мурановской усадьбы, где в конце лета принято было варить варенье на открытом воздухе. Фрукты и ягоды для этих заготовок собирали в садах усадьбы и ближайших лесах.

Посетители фестиваля смогли принять участие в мастер-классах по варке варенья, а также выбрать самый вкусный десерт. Для этого организаторы провели специальное голосование. Приготовление сопровождалось живыми выступлениями артистов и диджей-сетами от знаменитых музыкантов.

Культурно-просветительская программа фестиваля включала выставки, экскурсии, усадебный квест, книжную ярмарку, а также творческие мастер-классы, в которых смогли принять участие как взрослые, так и самые маленькие посетители гастрономического мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».