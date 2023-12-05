Около 3,3 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают не нарушать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».