16 июля 2024, 17:36

Около 28 тысяч обращений поступило в администрацию Балашихи за полгода

Пресс-служба администрации Балашихи
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За первое полугодие 2024 года на горячую линию администрации города Балашиха поступило около 28 тысяч звонков от местных жителей. Из общего числа было зарегистрировано 14 тысяч обращений.

Основные запросы жителей касались вопросов ЖКХ и благоустройства города, таких как уборка дворов и общественных мест, уход за зелеными насаждениями и ремонт дорог.

«Принимаем вопросы, касающиеся разных сфер жизни нашего населения, на отработку передаем соответствующему управлению администрации Балашихи. Вместе мы делаем наш город лучше, наши дома более комфортными для проживания. Не нужно оставаться в стороне. Пусть жители обращаются - мы готовы всегда помочь», - отметила руководитель службы горячей линии Карина Кудряшова.

Горячая линия администрации Балашихи работает круглосуточно без перерывов и выходных по принципу «одного окна». Телефон для обращения: +7 495 529-11-90. Жители могут оставить заявку по всем вопросам, попадающим под компетенцию администрации, включая использование мобильного приложения для обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Балашиха
16 июля 2024, 18:12
«Лекарство для души». Австралийская певица Перукуа Франсес — о тыквенном масле из Подмосковья
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Австралийская исполнительница песни «Русская душа» Перукуа Франсес посетила предприятие в Красногорске, где производят травяные чаи, мед и растительные масла. Гостья высоко оценила качество подмосковной продукции.

«Перукуа Франсес называют голосом матери-природы. Она скоро дает концерты в Кремлевском дворце, и для нас это чудо, что она у нас в гостях и пробует нашу подмосковную продукцию. Мы понимаем - сделанное в России, особенно на подмосковной земле, в сотни раз лучше сделано, чем за рубежом», - отметил депутат Мособлдумы Сергей Маликов, который тоже принимал участие в мероприятии.

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Франсес призналась, что влюблена в Россию, и рада, что в Подмосковье создают настоящую органическую продукцию. На предприятии ей предложили также продегустировать свежий мед, собранный в Московской области.

Торговый дом «ЭкоРегион» основан в 2016 году. Компания выпускает натуральные продукты под торговыми марками «Радость труда», «Сердце Алтая», и «Зеленая гора». Здесь очень тепло встретили гостью из Австралии и показали ей свое производство, в том числе процесс создания растительных масел холодного отжима. Особое впечатление на Перукуа Франсес произвело тыквенное.

«Это не просто пища для организма, это настоящее лекарство для души и для тела. Я попробовала тыквенное масло и влюбилась в него. Это такой пряный, немного ореховый вкус. Огромное содержание цинка и других элементов - все это очень полезно для нас, женщин», - отметила певица и коуч.

Красногорск
16 июля 2024, 17:54
Три пришкольных лагеря будут работать в Мытищах в ближайший месяц
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Вторая в этом сезоне лагерная смена стартовала в школе имени Б. А. Феофанова в Мытищах. Летние каникулы в ближайший месяц в ней проведут 73 ребенка. Всего в округе до середины августа будут работать три пришкольных лагеря.

Смена в школе № 3 пройдет с 15 июля по 12 августа. Для детей подготовили обширную программу, которая включает в себя дни творчества, посещение бассейна, спортивные эстафеты, мастер-классы и тематические дни. При этом вожатыми являются не только учителя школы, но и ученики старших классов, желающие стать педагогами.

«Для ребят это дополнительная возможность попробовать себя в качестве наставника для подрастающего поколения, а также окончательно определиться с выбором профессии»,- прокомментировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елизавета Аверьянова.

Отметим, что в ближайший месяц в Мытищах будут работать три пришкольных лагеря. Они разместятся также в школах № 1 и № 4.

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Школы Мытищи Детские лагеря
16 июля 2024, 17:54
Ракетные двигатели успешно протестировали в НПО «Энергомаш» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» рассказали о 24 успешных огневых испытаниях с начала 2024 года. Специалисты протестировали ракетные двигатели РД-191 и РД-191М.

РД-191М - это жидкостные однокамерные модели двигателей. Они работают на керосине. Их изготовили в кратчайшие сроки благодаря готовым технологическим наработкам. Специалисты уже провели полный цикл испытаний.

«Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждены успешными испытаниями и пусками с использованием жидкостных ракетных двигателей разработки и производства НПО „Энергомаш“», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Напомним, что ранее специалисты «Энергомаша» уже сообщали об успешных испытаниях аналогичных моделей двигателей.

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Химки Роскосмос Космос Наука
16 июля 2024, 17:54
Школу построят в селе Павловская Слобода к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу с библиотечным центром и IT-полигоном построят в селе Павловская Слобода под Истрой к 1 сентября. В нее смогут пойти 1,1 тысячи учеников.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас рабочие обустраивают парковочную зону рядом с учреждением. Готовность объекта уже превысила 70%.

«Уже сделана щебневая основа и установлены бордюры для пешеходной тропы. На участке планируется установка бордюров, укладка асфальта, выравнивание грунта и обустройство газона», - сказал начальник участка Геворг Григорян.

В здании обустроят блоки для начальной, основной и старшей школы. Его общая площадь составит 17 тысяч квадратных метров.

Внутри создадут кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон, места для занятий спортом и внеклассных занятий, актовый зал, библиотечный центр и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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Школы Истра Строительство

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