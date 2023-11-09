Около 250 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Балашихе с начала сезона

Главное преимущество прививки в том, что она помогает легче переносить болезнь и избежать осложнений. Сформированный иммунитет после вакцины практически исключает вероятность тяжелого прохождения болезни. Для жителей любого возраста эффективность вакцины составляет 80%.

Пройти вакцинацию против гриппа можно в городских поликлиниках. На прием к специалисты в поликлинике можно записаться на госуслугах или по телефону 122.

Также в округе курсируют мобильные комплексы. Один из них будет работать на железнодорожной станции Заря с 09:00 до 14:00 с 9 по 11 ноября. Пациентам с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе обновили более 30 стоматологий и 50 детских поликлиник.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».