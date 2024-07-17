Около 250 машин задействовали для аэрации дорог в Подмосковье

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Для осуществления работ задействовано 250 поливомоечных машин, которые уже обработали около 6,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог.

Представители Минтранса Подмосковье отметили, что аэрация помогает поддерживать чистоту дорог, а дополнительное увлажнение также способствует уменьшению риска деформации асфальта под воздействием солнечных лучей.

Работы включают два вида деятельности: пролив асфальта, который охлаждает дорожное полотно и удаляет пыль, и аэрацию - распыление воды над дорогой, что помогает охладить прогретый асфальт и воздух.

Основные мероприятия проводятся до 16:00 для обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта в период минимального транспортного потока.

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