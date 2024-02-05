Около 25 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

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«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке - 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Напомним, десять трасс обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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