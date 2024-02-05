05 февраля 2024, 16:42

Около 25 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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За неделю на лыжнях в Московской области покатались около 25 тысяч человек. Всего в Подмосковье обустроено 52 трассы, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке - 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Напомним, десять трасс обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены
05 февраля 2024, 17:29
Более 170 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья в 2023 году
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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За год резидентами подмосковных индустриальных парков стали свыше 170 компаний. На данный момент средний показатель их заполняемости составляет 86,6%.

«Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тысячи компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 миллиардов рублей», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятиях создадут более 12 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья. Напомним, подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
05 февраля 2024, 16:39
Лыжи и керлинг вошли в топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Катание в упряжке, лыжи, коньки и даже керлинг выбирают участники проекта «Активное долголетие». Более восьми тысяч жителей пожилого возраста занимаются спортом на свежем воздухе.

Как рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья, проект «Активное долголетие» привлекает все больше участников, ведь, помимо спортивных мероприятий, всех желающих ждет масса интересного.

Уже более 1,6 тысячи людей пожилого возраста с удовольствием посетили Международную выставку-форум «Россия». По словам министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, проект насчитывает уже свыше 307 тысяч участников.

«Активное долголетие» работает в каждом городском округе Подмосковья. Участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Выбрать себе занятие по душе и записаться можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Пенсионеры
05 февраля 2024, 16:38
Мингосуправления Подмосковья напомнило способы избежать рисков утраты личных данных с телефона
Unsplash
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Мингосуправления Подмосковья рассказало, как защитить личные данные при потере смартфона. Если пренебречь главными правилами безопасности, владельцы гаджетов могут столкнуться с утратой накоплений и даже с шантажом.

Первое, что необходимо сделать всегда, - создать действительно сложный пароль, при этом поддающийся запоминанию. В случае, если это возможно, лучше выбрать отпечаток пальца или комбинацию символов, которую сложно подобрать.

Не менее важно установить программу, которая заблокирует смартфон в случае его кражи. Также подобные приложения не только сделают смартфон в руках злоумышленника бесполезным, но и смогут его сфотографировать и переслать фото, включить сильный звуковой сигнал, установить местоположение телефона или немедленно стереть все данные из памяти гаджета.

Необходимо делать регулярные копии всех важных данных, хранящихся в телефоне. Это и список контактов, и документы, и даже личные фото.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, которые приходят с подозрительных адресов. Лучше установить программу, которая блокирует спам.

На сайте госуслуг Подмосковья можно получить инструкцию по защите своего смартфона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество Нейросети
05 февраля 2024, 16:28
Специалисты «Мособлэнерго» улучшили электроснабжение в Одинцове
Мособлэнерго
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Сотрудники «Мособлэнерго» провели работы по повышению надежности электроснабжения потребителей СНТ «40 лет Октября» в Одинцовском городском округе. Они установили новую подстанцию.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что благодаря новой подстанции, которую установили в центре электрических нагрузок, существенно уменьшится протяженность существующих групп линий, а МТП примет на себя часть электросетевой нагрузки СНТ.

Чтобы увеличить мощность электроснабжения с 380 до 630 киловатт, построили мачтовую трансформаторную подстанцию с силовым оборудованием мощностью 250 киловольт-ампер и подключили к высоковольтным сетям 10 киловатт.

Теперь более 480 участков садового товарищества обеспечено электричеством, которое будет подаваться бесперебойно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Электричество

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