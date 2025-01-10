Около 23 тысяч человек посетили выступления команды мотофристайла в Подмосковье

Команда FMX13 выступила под руководством самого титулованного фристайл-мотокросс райдера России Алексея Колесникова. Шоу прошли в восьми округах с 30 декабря по 8 января.

Самым популярным оказалось представление в Пушкино, его посетили четыре тысячи человек. Еще по 3,5 тысячи гостей посетили шоу в Подольске и Химках.

В программе представили трюки на специально подготовленных мотоциклах, а также сальто на багги и выступление чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.