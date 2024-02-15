Около 22 тысяч человек посетили парк Ларисы Лазутиной в Одинцове за неделю

Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, парк Раздолье также пользовался популярностью. Его посетили около шести тысяч человек. Пик зафиксировали в воскресенье, когда в зеленой зоне находились более 1,5 тысячи граждан.

Кроме того, жители и гости Подмосковья свыше восьми тысяч раз побывали в парке Малевича за неделю с 5 по 11 февраля.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он добавил, что для удобства посетителей функционируют более 110 кафе, 66 теплых зон, а также 32 катка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Планируется, что до конца 2026 года в регионе появятся более 30 стадионов.

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