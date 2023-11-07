Около 22 тысяч человек побывали на празднике «Симфония народов» в парках Подмосковья
Более 70 подмосковных парков стали площадками для праздника «Симфония народов» 4 ноября. В День народного единства эти мероприятия посетили около 22 тысяч человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.
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На тематической площадке «Разнообразие эпох» каждый мог представить себя в разных исторических профессиях - кузнеца, летописца, мастерицы и других. Для желающих проводили занятия по игре на музыкальных инструментах. Работали развлекательные площадки с народными играми и выставка «Озарение». Прошли флешмобы «Мы едины» и конкурс тематических видеороликов «Дом».
В министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что для гостей продемонстрировали вокальное и танцевальное искусство разных народов России. Дети посмотрели спектакли Театра народной сказки, для всех желающих работали этнографические площадки с костюмами и предметами быта. На гастрономических площадках можно было попробовать блюда традиционной кухни и поучаствовать в кулинарных мастер-классах.