21 января 2025, 20:46

Около 2000 школьников из Подольска получили значки ГТО в 2024 году

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В городском округе Подольск за прошлый год 1928 школьников получили значки ГТО: 752 золотых, 527 серебряных и 649 бронзовых. Обладатели золотых знаков отличия получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В Подольске зимний сезон спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» откроется 24 января. Силу, скорость, выносливость и другие показатели помимо школьников проверят трудовые коллективы спортивных учреждений.

Отметим также, что с начала текущего года расширили перечень стандартных налоговых вычетов по НДФЛ для физических лиц. Сдавшие нормативы ГТО и получившие значки отличия смогут оформить вычет в размере 18 тысяч рублей. Важно, чтобы в год сдачи комплекса налогоплательщик прошел диспансеризацию. При получении вычета возраст обратившегося и категория знака отличия не имеют значения.

Налоговый вычет в 2025 году можно получить у работодателя в любом месяце налогового периода. Также налогоплательщик может самостоятельно оформить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подольск Налоги Школьники НДФЛ
21 января 2025, 20:28
Новый маршрут общественного транспорта запустили в Люберцах с 13 января
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По просьбам жителей Люберец с 13 января в округе появился новый маршрут общественного транспорта № 17к. Автобусы малого класса будут следовать от поселка Томилино до станции метро «Котельники».

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, на маршруте будут работать 10 машин с интервалом движения 10-15 минут. Каждый день автобусы будут выполнять 96 рейсов с 05:50 и до 22:30 часов.

Владимир Волков также добавил, что в этом году планируют увеличить число муниципальных маршрутов.

«Для обеспечения транспортной доступности новых территорий совместно с Минтрансом Подмосковья прорабатываем вопрос о запуске новых муниципальных маршрутов: „Станция ‚Томилино‘ (МЦД-3) - Островцы - деревня Сельцо“ и „Станция ‚Томилино‘ (МЦД-3) - Островцы - Верхнее Мячково“», - пояснил руководитель муниципалитета.

Люберцы Автобусы
21 января 2025, 19:57
Прокуратура начала проверку после нарушений работы теплосетей в Рузе
Прокуратура
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Прокуратура инициировала проверку по факту нарушения работы теплосетей в Рузе. Ранее в округе произошло технологическое нарушение, в результате которого 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа остались без тепла и горячей воды.

Рузская городская прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей организации и проконтролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла и водоснабжения. Помимо этого, решится вопрос о привлечении виновных к административной ответственности и о порядке начисления платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

Отопление Руза
21 января 2025, 19:38
Полицейские в Воскресенске подвели итоги работы за второе полугодие 2024 года
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Участковые уполномоченные Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск отчитались перед жителями о результатах работы за второе полугодие 2024 года. Также они разъяснили горожанам, как распознавать разные виды мошенничества.

На мероприятии присутствовал начальник Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск, полковник полиции Дмитрий Коновалов, член Общественного совета Роман Сурупов и сотрудники администрации округа.

Участковые полицейские рассказали собравшимся об оперативной обстановке и итогах работы за второе полугодие прошлого года.

Помимо этого, сотрудники полиции проинформировали жителей Воскресенска о распространенных схемах мошенничества. Они рассказали, как распознать подобные попытки обмана, а также привели примеры телефонного мошенничества и других видов преступлений. На мероприятии полицейские призвали горожан ни в коем случае никому не сообщать данные банковских карт и паспортные данные, ПИН-коды и другую персональную информацию.

Полиция Воскресенск
21 января 2025, 18:28
Турнир по стрельбе и мастер-класс для юных снайперов прошли в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» прошли соревнования по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки и мастер-класс для юных снайперов. В состязаниях приняли участие 80 ребят из Подольска, Бутова и Ступина.

Во втором этапе зимнего кубка «Атаман» сезона 2024–2025 года по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки за звание самого меткого боролись спортсмены трех возрастных категорий: «Дети от семи до девяти лет», «Подростки 10-11 лет» и «Подростки 12-14 лет». Мишенями служили силуэтные фигуры птиц и зверей. Юные снайперы стреляли из положения сидя с четырех дистанций: 10 метров, 12 метров, 15 метров и 18 метров.

Спортсмены из Подольска завоевали четыре призовых места. Серебряную медаль вручили Елизавете Мацаевой и Ивану Кинжибалову, а бронза досталась Артемию Газизову и Кириллу Новоселову.

Помимо турнира для спортсменов провели и мастер-класс по стрельбе из высокоточных пневматических винтовок PCP Ataman. Руководитель стрелковой школы «Выстрел» из Бутово Андрей Пыхалов отметил, что современное оружие подходит как новичкам, так и профессионалам.

Напомним, что в этом спортивном сезоне в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» состоится серия турниров по стрельбе для детей и взрослых. Третий этап зимнего кубка «Атаман» проведут в марте.

Спортсмены Подольск

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