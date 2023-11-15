15 ноября 2023, 17:09

Около 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре. Они пройдут в 43 округах.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, в ноябре пройдет 187 ярмарок. Многие из них посвятят Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери. Большинство ярмарок пройдут в Зарайске, Истре, Красногорске, Щелкове, Одинцове и Волоколамске.

«На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей», - сказал он.

Некоторые ярмарки будут связаны с Днем рождения деда Мороза и Дню российского военного миротворца. На них представят фермерские товары, изделия ручной работы и многое другое.

Узнать обо всех ярмарках Подмосковья можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ярмарки
15 ноября 2023, 17:12
Производство электрических изделий для быта и атомных станций вышло на полную мощность в Дмитрове
Мининвест МО
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Компания «Кабельный завод „Азимут“» запустила производство в Дмитрове на полную мощность. На предприятии изготавливают продукцию широкого спектра применения — от бытовых объектов до атомных электростанций.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 80 миллионов рублей. На сегодняшний день предприятие уже вышло на проектную мощность - 60 тонн переработки меди в месяц, в ближайшее время планируется увеличить мощности в два раза», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, выход предприятия на полную мощность позволит создать около 20 дополнительных рабочих мест.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием и модернизацией производственных процессов на нашем предприятии. Например, одну из линий наши инженеры самостоятельно доработали и перевели в круглосуточный автономный режим работы», - отметил генеральный директор компании Федор Воронин.

Продукцию компании используют на предприятиях по всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
15 ноября 2023, 16:44
Утечек газа в квартире в Королеве, где отравились двое детей, не нашли
Unsplash
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Газовое оборудование в квартире в Королеве, откуда госпитализировали двух мальчиков с признаками отравления, оказалось исправным. Об этом «360» сообщили в Минэнерго Московской области.

В министерстве отметили, что в квартире есть газовая плита и проточный газовый водонагреватель.

«Газовое оборудование находится в исправном состоянии. Утечек газа нет. Тяга в дымоходе и вентиляционном канале отсутствует», - рассказали в ведомстве.

Сейчас квартиру отключили от газоснабжения. Информацию передали в обслуживающую организацию. Специалисты устанавливают, исправны ли дымоходы и вентиляционные каналы в соседних квартирах.

Два брата четырех и семи лет попали в больницу вечером 14 ноября, после того как им стало плохо и один из них потерял сознание. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Газ Королев
15 ноября 2023, 16:30
Подмосковная школьница Елизавета Чернышева победила на всероссийском конкурсе «Юный архивист»
Елена Катасонова
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Десятиклассница из Щелкова Елизавета Чернышева выиграла всероссийский конкурс «Юный архивист». Она посвятила свою работу заслуженному учителю РСФСР и народному учителю России Виктору Чепурову.

«Одной из заслуг Чепурова было создание самодеятельного детского оперного театра „Гуси-лебеди“, созданного им в Щелкове в 1957 году», - рассказала девушка.

По словам школьницы, сложнее всего было найти достоверную информацию. Приходилось поднимать личные архивы и материалы в библиотеках. Наставником победительницы учитель английского языка лицея № 7 Елена Коштурская.

«Данный конкурс объединяет ребят и учителей. Дает возможность научится работать с архивами, погрузиться в глубь столетий», - заявила педагог.

Торжественная церемония награждения прошла в подмосковном парке «Патриот» в Одинцове. В этом году на конкурс выставили 80 работ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково
15 ноября 2023, 16:24
Станцию МЦД в Лобне отремонтируют в 2025 году
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Реконструкцию станции МЦД в Лобне включили в программу развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Проектно-изыскательные работы уже выполнили. Завершить реконструкцию планируют до конца 2025 года.

На станции появятся новые пассажирские платформы, конкорс с лифтами и эскалатором для маломобильных групп населения, а также переустроенные железнодорожные пути. На реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей.

Также в Лобне запланировали строительство перехода через ж/д пути в районе улицы Кольцевой. Работы планируют завершить в 2024 году.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня МЦД

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