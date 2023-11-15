Около 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре

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Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, в ноябре пройдет 187 ярмарок. Многие из них посвятят Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери. Большинство ярмарок пройдут в Зарайске, Истре, Красногорске, Щелкове, Одинцове и Волоколамске.

«На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей», - сказал он.

Некоторые ярмарки будут связаны с Днем рождения деда Мороза и Дню российского военного миротворца. На них представят фермерские товары, изделия ручной работы и многое другое.

Узнать обо всех ярмарках Подмосковья можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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