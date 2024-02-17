Около 200 участников клуба «Активное долголетие» приняли участие в Сретенском бале в Коломне

Бал приурочили к православному празднику Сретения Господня, символизирующему встречу с Богом и радостью. В народном календаре этот день считался сезонной границей зимы и весны. Праздник удался на славу - в ходе мероприятия прошли новые встречи и радостные знакомства.

В этот день в зале вальсировали участники губернаторского проекта «Активное долголетие», танцоры элегантного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Во дворце культуры «Коломна» собрались около 200 участников из 12 комплексных центров социального обслуживания и реабилитации Московской области.

Гости прибыли из разных уголков области, таких как Егорьевск, Балашиха, Подольск, Воскресенск, Шатура и других. Среди участников были также студенты Воскресенской кадетской школы - лицея и молодежь клуба социального и исторического танца «Вереск».

«Атмосфера сегодня удивительная, очень все нарядные, талантливые», - делится впечатлениями Наталья, гостья мероприятия из Одинцова.

Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей. Он включает различные мероприятия, программы социальной поддержки, занятия физической активностью, образовательные мероприятия и другие меры, направленные на улучшение качества жизни пожилых граждан.

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