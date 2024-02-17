17 февраля 2024, 12:53

Около 200 участников клуба «Активное долголетие» приняли участие в Сретенском бале в Коломне

Марина Анисимова
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Открытый Сретенский бал состоялся в подмосковной Коломне. Мероприятие организовал комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».

Бал приурочили к православному празднику Сретения Господня, символизирующему встречу с Богом и радостью. В народном календаре этот день считался сезонной границей зимы и весны. Праздник удался на славу - в ходе мероприятия прошли новые встречи и радостные знакомства.

В этот день в зале вальсировали участники губернаторского проекта «Активное долголетие», танцоры элегантного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Во дворце культуры «Коломна» собрались около 200 участников из 12 комплексных центров социального обслуживания и реабилитации Московской области.

Гости прибыли из разных уголков области, таких как Егорьевск, Балашиха, Подольск, Воскресенск, Шатура и других. Среди участников были также студенты Воскресенской кадетской школы - лицея и молодежь клуба социального и исторического танца «Вереск».

«Атмосфера сегодня удивительная, очень все нарядные, талантливые», - делится впечатлениями Наталья, гостья мероприятия из Одинцова.

Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей. Он включает различные мероприятия, программы социальной поддержки, занятия физической активностью, образовательные мероприятия и другие меры, направленные на улучшение качества жизни пожилых граждан.

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Коломна Активное долголетие
17 февраля 2024, 13:28
Международный фестиваль спортивных единоборств пройдет в Мытищах с 23 по 25 февраля
Роман Яковлев
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Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» пройдет с 23 по 25 февраля в Мытищах. Ожидается, что его посетят более пяти тысяч участников.

Протоиерей Кирилл Соколов поделился информацией о соревнованиях, подчеркнув, что они будут проводиться во второй раз.

«Фестиваль снова пройдет в ледовом дворце „Арена Мытищи“, и в этом году количество участников вырастет - мы ждем, как минимум, пять тысяч человек из разных регионов России, а также из-за рубежа», - поделился Кирилл Соколов.

Он также упомянул о планируемой обновленной концертной программе и появлении четырех новых исполнителей.

Фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» проводится в Подмосковье с 2011 года. За это время соревнования успели обрести популярность - более 40 тысяч человек приняли участие в турнирах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

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Спортсмены Мытищи Фестивали
17 февраля 2024, 12:29
Участники «Абакумовских чтений» в Коломне обсудили развитие музеев в провинциях
В. Соловьёва
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Всероссийская научно-практическая конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения» прошла 16 февраля в коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Заявленная тема мероприятия — «Современный музей в провинции».

Открытие конференции провела депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, вручив награды сотрудникам галереи. Участники из Москвы, Подмосковья, Твери и других регионов собрались за одним столом. Среди них были искусствоведы, художники, музейные работники, специалисты по музейному дизайну и PR.

В ходе конференции обсуждались вопросы, волнующие небольшие музеи в провинциях. Участники делились своим опытом и обсуждали возможные решения проблем.

«Нам хотелось поговорить о тех насущных вопросах, которые волнуют каждый небольшой музей», - рассказала директор картинной галереи Галина Дроздова Некоторые участники представили свои доклады в онлайн-формате, что позволило привлечь еще больше зрителей. Конференция транслировалась в прямом эфире, что значительно расширило аудиторию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Коломна Музеи
16 февраля 2024, 23:55
Сотрудники подмосковной Росгвардии помогли трем автомобилистам выбраться из снежного плена
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь водителям, застрявшим на дорогах региона из-за непогоды. Благодаря слаженной работе правоохранителей все машины удалось достать из снежного плена.

В городе Клин росгвардейцы обнаружили автомобиль, который застрял на месте, блокируя движение другого транспорта. Для освобождения машины потребовалось расчистить снег вокруг.

В Мытищинском районе сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю грузовика на трассе. Он объяснил, что автомобиль окончательно застрял после нескольких неудачных попыток выбраться из снежного плена. При помощи троса росгвардейцы переместили грузовик на ровный участок дороги, после чего водитель смог продолжить движение к месту назначения.

В Электростальском городском округе сотрудники правоохранительных органов с помощью тягово-сцепного устройства освободили заснеженный автомобиль, водитель которого на протяжении часа не мог сдвинуться с места. Владелец машины поблагодарил сотрудников за помощь.

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Росгвардия Машины Водители
16 февраля 2024, 23:29
Школу на 825 мест достроят в Домодедове к 1 сентября 2024 года
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Строительство школы на 825 мест продолжается на Высотной улице в Домодедове. Возведение объекта ведется в рамках национального проекта «Образование». Сдать учреждение планируют к 1 сентября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья, площадь школы превысит 16,2 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день готовность объекта составляет почти 40%.

«Подрядчиком ведутся работы по устройству фасада, отделка технических помещения подвальной части здания, настройка вентиляционных систем, монтаж витражных конструкций», - добавили в ведомстве.

Школа будет состоять из различных учебных классов, включая лаборатории, а также специальные кабинеты для начальной и основной школы. Кроме того, в здании предусмотрены медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал и другие помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Школы Город Домодедово

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