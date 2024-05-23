23 мая 2024, 13:02

Около 200 школьников присоединились к слету пожарных дружин в Балашихе

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Школьники Балашихи приняли участие в соревнованиях юных пожарных дружин. В муниципальном этапе слета приняли участие восемь команд — всего около 200 человек.

Состязания проходили на площади возле Ледового дворца. Городской этап проходил в рамках фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность».

«В очередной раз проходит этот традиционный слет пожарных. Вы сможете показать, чему вас научили на уроках. Также вы получите новые знания, попробуете надеть боевую одежду, примените правила пожарной безопасности. Желаю пройти все этапы с хорошим результатом», - сказал председатель Совета депутатов Балашихи, бывший спасатель Геннадий Попов.

Школьники преодолели эстафету, проявили свои навыки в оказании первой помощи, соревновались в знаниях правил пожарной безопасности, отвечали на вопросы викторины по пожарной охране и надевали на скорость специальную форму. Победители представят город на зональном этапе регионального конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия школы № 7 в Дзержинском.

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Школьники Балашиха
23 мая 2024, 13:48
Подмосковье приняло участие в научной конференции архивных учреждений
Медиасток.рф
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Подмосковье приняло участие научно-методическом совете архивных учреждений ЦФО. Мероприятие прошло в Ярославле 21 мая, на нем обсудили обеспечение сохранности документов на современном этапе.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в заседании участвовали руководитель Федерального архивного агентства А. Н. Артизов, а также главы и сотрудники профильных органов власти из 18 регионов.

Подмосковье представла начальник Управления архивным делом области Любовь Суздальцева. Слушателей заинтересовал опыт региона по созданию системы формирования и хранения документов в электронном виде и проект перехода на безбумажный документооборот.

«В Московской области идет активная цифровизация архивов. Сейчас онлайн доступно 437 тысяч архивных дел, которые ранее хранились на бумаге. Процесс оцифровки трудоемкий и требует немало времени. Именно поэтому важно, чтобы формирование и передача документов в архив сразу осуществлялись в электронном виде», - отметила Суздальцева.

На заседании также обсудили практику архивов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и проблемы публикации документов.

Особое внимание уделили реализации указа президента «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» и роли архивов в этом процессе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
23 мая 2024, 13:24
Компания в Балашихе разработала инструменты для передовых медцентров России
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Предприятие «Минимально инвазивные технологии» из Балашихи разработало изделия для медицинской сферы, которые облегчают работу специалистов ведущих центров страны. Аналогов многим инструментам в России нет.

Компания совместно с ведущими медицинскими специалистами создает оборудование и инструменты. Они помогают в работе врачам и при диагностике пациентов. Изделия используют передовые медицинские центры страны: Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, медицинский центр Московского государственного университета имени Ломоносова, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, городская клиническая больница имени Боткина, Российский онкологический центр имени Блохина и другие.

Предприятие поставляет урологические наборы «Морской конек», фильтры «Корона» для профилактики тромбоэмболии легочной артерии с инструментами для их установки и извлечения, а также другие инструменты. Аналогов им нет за рубежом и в России. Предприятие получило 30 патентов, из них 11 уже в производстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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Больницы Врачи Балашиха
23 мая 2024, 13:23
Мособлдума провела встречи с жителями 9 округов по вопросам модернизации ЖКХ
Пресс-служба г.о. Воскресенск
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Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел встречу с жителями девяти округов Подмосковья по вопросам предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры.

В начале заседания председатель комитета Игорь Коханый рассказал о реконструкции почти 400 метров тепловой сети на улице Юбилейная в Воскресенске.

«Работы ведутся в соответствии с дорожной картой. Вместе с благоустройством все будет закончено к середине августа. Завершить реконструкцию самой теплотрассы планируется в июле», - отметил спикер.

О модернизации объектов ЖКХ в девяти округах рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин. По его словам, в Егорьевске в текущем году запланирован капитальный ремонт 15 километров сетей на улицах Карла Маркса, Октябрьская и Касимовском шоссе. Работы проведут в Новом и Рязановском поселках, а также в селе Починки.

«Программа модернизации теплоснабжения коснется 50 тысяч человек», - уточнил спикер.

Котельную на Энергетической улице в Жуковском реконструируют в 2025 году. Помимо этого, модернизация коснется сетей на улицах Спасателей и Гагарина. Работы в данном направлении позволят улучшить качество жизни свыше 70 тысяч человек.

В Коломне запланировано строительство трех котельных на улицах Ленина и Юрия Сергеева, а также в деревне Губастово. В 2025–2027 годах в округе построят еще четыре котельные.

Большую программу по модернизации коммунальных объектов запланировали и в Луховицах. Она рассчитана на 2024–2027 годы. За это время в округе отремонтируют 2,5 километра тепловых сетей, заменят свыше четырех километров сетей после опрессовки, а также построят шесть котельных.

В 2024 году в Лыткарине реконструируют котельную в квартале 2, а также отремонтируют теплосети на Парковой, Ленина, Первомайской, Октябрьской и Коммунистической улицах. В 2025 году в округе начнется капремонт еще двух котельных на Набережной улице и в ЗИЛ Городке.

Масштабные работы по модернизации систем ЖКХ также проведут в Раменском, Шатуре, Бронницах и Воскресенске. Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
23 мая 2024, 13:22
Узбекистан изучит опыт Подмосковья по энергетической утилизации
РТ-Инвест
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Официальная делегация из Узбекистана изучит опыт компании «РТ-Инвест» по строительству первого современного завода энергоутилизации отходов в России. Региональный оператор возводит четыре таких предприятия в Подмосковье и еще одно — в Республике Татарстан.

Предприятия Госкорпорации «Росатом» выступили поставщиком оборудования для заводов «РТ-Инвест». Изготовлены в том числе паротурбинная установка, воздушно-конденсационная установка. Высота каждого котла на новом заводе достигает 42 метров - это как 15-этажный дом. На предприятии установили три таких.

Компания «РТ-Инвест» строит заводы энергетической утилизации в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах. Вместе они смогут пропускать 2,8 миллиона тонн отходов в год. Мощность завода в Республике Татарстан составит 550 тысяч тонн отходов в год.

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Во время визита коллеги из Узбекистана ознакомились со всей цепочкой работы будущего завода энергетической утилизации: от системы контроля заезда автомобилей на территорию до котельной установки, пробный пуск которой провели в марте.

Завод вблизи деревни Свистягино - один из четырех, реализуемых в Подмосковье. Проект первым вышел на финальную стадию. Энергетические отходы будут поступать сюда на утилизацию после обязательной сортировки.

Заводы Узбекистан Экология Технологии

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