24 августа 2024, 22:15

Около 200 семей из Балашихи получат школьные рюкзаки для первоклассников

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Портфели со школьными принадлежностями от правительства Московской области вручат около 200 семей городского округа Балашиха. Более 50 из них такой подарок уже получили.

Покупку рюкзаков первоклассника финансирует региональный бюджет. По традиции детям дарят их накануне учебного года. В Балашихе 57 семей уже стали обладателями «подарка первокласснику».

«Подарок могут получить не обязательно многодетные семьи, это может быть и малоимущая семья. У нас в этом году таких семей около 200», - отметила Лилия Татевосян.

Кроме того, около девяти тысяч многодетных и малоимущих семей округа ко Дню знаний получат материальную помощь на приобретение школьной формы. Единовременная выплата составит три тысячи рублей. Тысяче семей с низким доходом перечислят по 10 тысяч рублей.

«Семьи с ребенком-инвалидом, у кого доход на каждого члена семьи меньше 27 тысяч, получают 13 тысяч рублей. Таких семьей, имеющих детей-инвалидов, около 140. Все делается проактивно - людям не надо подавать никакие заявления», - добавила Лилия Татевосян.

В Подмосковье работают и другие меры поддержки многодетных семей. Например, компенсация жилищно-коммунальных услуг, газификация индивидуального жилищного строительства, освобождение от транспортного налога, предоставление социальной карты для бесплатного проезда, выплаты на земельный участок, бесплатное двухразовое питание ребенка в школе, бесплатное посещение выставок и музеев.

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Дети Школьники Балашиха
24 августа 2024, 21:47
Более 90 камер видеонаблюдения установили в Солнечногорске с начала года
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В городском округе Солнечногорск с начала 2024 года установили 97 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». До конца декабря в округе разместят еще 91.

Всего в муниципалитете установили 1807 камер, больше всего их в Солнечногорске и Андреевке. Часть устройств поставят исходя из результатов голосования жителей на портале «Добродел».

«В этом году при помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ раскрыто 29 преступлений различной степени тяжести», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет камеры, размещенные в общественных местах, во дворах, дорогах, контейнерных площадках и в подъездах.

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Солнечногорск Дороги
24 августа 2024, 20:57
Депутат Вячеслав Фомичев передал Игоревскому храму в Балашихе редкую икону
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Икону Августовской Божией Матери Игоревскому храму в городском округе Балашиха подарил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Это последняя икона Российской Империи и главная защитница воинов.

Отцу Сергию из Игоревского храма в Балашихе преподнесли икону Августовской Божией Матери. Ценный подарок сделал депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев. Эта икона - защитница воинов, бойцы на фронте, сотрудники силовых ведомств, Министерства чрезвычайных ситуаций и казаки обращаются к ней с молитвами.

Мероприятие по передаче иконы посетили также депутат городского совета Балашихи Сергей Чураков, помощник депутата Татьяна Митюрина, заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина, а также актив микрорайона 1 Мая.

«Передача Августовской иконы Божией Матери в Игоревский храм - это не только духовный акт, но и символ нашей общей поддержки тех, кто сейчас на передовой. Мы продолжаем помогать нашим воинам, и для нас очень важно, чтобы каждый, кто защищает нашу Родину, чувствовал эту поддержку», - подчеркнул Сергей Чураков.

Кроме того, жители микрорайона собрали гуманитарную помощь для военнослужащих: вещи личной гигиены, нижнее белье, строительные принадлежности и мед с местной пасеки. Перед отправкой груза отец Сергий благословил собравшихся.

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Религия Балашиха
24 августа 2024, 20:33
Патриотическую лекцию ко Дню флага России провели для школьников из Химок
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В школе «Флагман» городского округа Химки для детей организовали историческую лекцию ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Вторая подобная встреча прошла в школе № 14 округа.

Лекция стала частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его задача - воспитание в молодежи патриотизма и любви к Родине.

«Наш флаг - это история великой державы, подвиги наших предков. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за свою страну», - отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Школьники посмотрели документальный исторический фильм, поучаствовали в тематической викторине и хором исполнили гимн России. По окончании мероприятия ребята развернули большой триколор.

Еще одно патриотическое мероприятие ко Дню флага провели в школе № 14. Ученики узнали историю праздника и смогли проявить себя в спортивных состязаниях.

Напомним, что в Химках чтят память о Великой Отечественной войне. Так, в округе открыли виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!», где каждый желающий может ознакомиться с аудиозаписями воспоминаний ветеранов боевых действий, увидеть экспонаты городских музеев, посмотреть военную литературу.

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Химки Патриотизм
24 августа 2024, 17:16
День фронтовой собаки состоялся в красногорском Музее Победы
Телеканал «360»
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Музей победы в Красногорске организовал для детей День фронтовой собаки. Ребята узнали о питомцах, которые служили саперами, санитарами, связистами и разведчиками.

В конце мероприятия ребята сфотографировались с собаками.

«Мне понравилось, как Санта ловила вора. Я узнала, что собаки могут быть защитниками людей», - поделилась Алеся Олейникова.

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Дети познакомились с собаками, которые служат в городском округе. Например, Санта и еще восемь его сородичей ищут взрывные устройства, людей и раскрывают кражи.

«Дрессировка начинается с щенячьего возраста. С года собака отправляется на обучение на три месяца - это постоянные тренировки и труд для закрепления служебных качеств», - рассказала начальник Центра кинологической службы УМВД России по городскому округу Красногорск Ирина Бебишева.

Красногорск Собаки

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