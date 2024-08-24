Около 200 семей из Балашихи получат школьные рюкзаки для первоклассников

Покупку рюкзаков первоклассника финансирует региональный бюджет. По традиции детям дарят их накануне учебного года. В Балашихе 57 семей уже стали обладателями «подарка первокласснику».

«Подарок могут получить не обязательно многодетные семьи, это может быть и малоимущая семья. У нас в этом году таких семей около 200», - отметила Лилия Татевосян.

Кроме того, около девяти тысяч многодетных и малоимущих семей округа ко Дню знаний получат материальную помощь на приобретение школьной формы. Единовременная выплата составит три тысячи рублей. Тысяче семей с низким доходом перечислят по 10 тысяч рублей.

«Семьи с ребенком-инвалидом, у кого доход на каждого члена семьи меньше 27 тысяч, получают 13 тысяч рублей. Таких семьей, имеющих детей-инвалидов, около 140. Все делается проактивно - людям не надо подавать никакие заявления», - добавила Лилия Татевосян.

В Подмосковье работают и другие меры поддержки многодетных семей. Например, компенсация жилищно-коммунальных услуг, газификация индивидуального жилищного строительства, освобождение от транспортного налога, предоставление социальной карты для бесплатного проезда, выплаты на земельный участок, бесплатное двухразовое питание ребенка в школе, бесплатное посещение выставок и музеев.

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