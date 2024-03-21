Около 200 родителей школьников в Лобне сдали ЕГЭ по истории

В этом году родителям предложили проверить свои знания по истории. Участники акции прошли все этапы, характерные для настоящего экзамена: от входа в пункт проведения и заполнения бланков до решения задач по контрольным измерительным материалам и посещения штаба пункта проведения экзамена.

«Акция помогает снизить тревожность родителей перед грядущими экзаменами, укрепляет уверенность как у самих родителей, так и у выпускников. Совместный подход к подготовке создает более спокойную и уверенную обстановку во время экзамена», - отметили организаторы.

Власти Любни уделяют большое внимание созданию комфортных и современных условий для обучения. В настоящее время в микрорайоне Катюшки ведется строительство одной из крупнейших школ Подмосковья, рассчитанной на 2200 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».