Около 200 легкоатлетов выступили на марафоне в Балашихе

Маршрут для участников разделили на две части. Длина первого - 20 километров, второго - 23. Путь лежал через микрорайоны и парки Балашихи. Особенность проекта в том, что спортсмены пробегали через места с достопримечательностями округа. Можно было узнать короткую информацию о них и сфотографироваться.

Между дистанциями участников забега ждали волонтеры с легким перекусом.

«Первые 20 километров мы бежали по северной части Балашихи, затем бежали по южной части и по центру. Основная идея - это доступность, возможность показать бегунам Балашиху и рассказать о клубе, который есть в округе. И, конечно, поддержка здорового образа жизни», - рассказал руководитель проекта «5 верст» в Балашихе Алексей Урыков.

Беговой сезон «Марафона у дома» длится с ноября по май. За это время в забегах приняли участие около 1500 человек.

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