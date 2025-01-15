Около 200 купелей подготовят в Подмосковье на Крещение

Ожидается, что в этом году число желающих окунуться в крещенскую воду в Подмосковье превысит 250 тысяч человек. Для их безопасности у купелей будут дежурить свыше 4500 представителей МЧС, правоохранительных органов, медиков и добровольцев, а также 750 машин спецтехники.

Особое внимание уделят пожарной безопасности - на контроль взяли более 300 храмов, монастырей и соборов. С церковнослужителями провели инструктажи по использованию огнетушителей.

Для координации всех служб в МЧС по Московской области будет работать специальный штаб. Спасатели порекомендовали жителям и гостям региона купаться только в специально подготовленных местах, где обеспечены все необходимые условия. У таких иорданей оборудованы пункты обогрева и переодевания, есть удобные спуски в воду, организовано дежурство спасателей, медиков и сотрудников полиции. Во многих городских округах после купания в ледяной воде предложат горячий чай и сладости.

Например, в Волоколамске можно окунуться в прорубь у Теряевского монастыря и в купель у церкви в селе Спирово. В Богородском округе организованное купание пройдет по семи адресам, включая Купавинский пруд, церковь в деревне Молзино, Троицкий храм в деревне Ивашево.

В Красногорске оборудуют купель на территории храма святой Елисаветы, около церкви Илии Пророка в селе Ильинском и на обустроенной набережной пруда ГТС № 4 реки Синички, а также еще в четырех местах округа.

В Истре будет работать четыре купели, в том числе возле Ново-Иерусалимского монастыря.

Найти полный список оборудованных купелей в Подмосковье можно на сайте ГУ МЧС России по Московской области.