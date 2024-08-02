02 августа 2024, 08:53

Около 200 «кубов» мусора убрали около ручья в городском округе Пушкинский

Телеканал «360»
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Акция «Вода России» прошла около безымянного ручья на территории микрорайона Кавезино в городском округе Пушкинский. Волонтеры убрали около 200 кубометров мусора, вырубили сухостой и покосили траву.

Безымянный приток реки Уча облагородили волонтеры во время всероссийской экологической акции.

«Участие в акции может принять любой желающий. Это жители, наши городские службы, близлежащие крупные предприятия. Совместными усилиями мы можем облагородить территорию водного объекта», - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды администрации городского округа Пушкинский Ольга Носова.

Провести в порядок берег ручья попросили жители. Участие в субботники приняли около 50 человек и техника. Буквально за пару часов активисты расчистили порядка 500 метров территории водного объекта.

«Основная задача - это привлечь внимание предприятий, которые рядом расположены. И навести порядок для того, чтобы сделать экологию нашего городского округа чуть лучше», - отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Инициатором акции является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации при содействии Министерства экологии и природопользования Московской области. Основная ее цель заключается в очистке берегов водных объектов от мусора.

«Национальный проект „Вода России“ направлен на сохранение водных объектов. Такие акции важно проводить на территории округа, тем самым повышая уровень просвещения местного населения», - сообщил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Эта акция на территории городского округа Пушкинский проводится с 2020 года.

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Волонтеры Субботник Пушкино Мусор
02 августа 2024, 09:30
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 августа
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 1 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 2 августа на большей части территории Подмосковья спрогнозировали первый класс пожарной безопасности. При этом в Клинском и Ступинском лесничествах ожидают второй. Он также установится 3 и 4 августа по всему Подмосковью, за исключением Наро-Фоминска, - там 3-го числа риски снизятся до первого класса.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 22 градусов днем и опустится до 13 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.

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Лесные пожары
02 августа 2024, 09:25
Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» пройдет в Наро-Фоминске 11 августа
ПФК ЦСКА
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Стадион КСК «Нара» примет фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» для юных игроков. В рамках мероприятия пройдут селекционные тестирования, которые проведут тренеры и скауты армейцев.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что тренеры ЦСКА подготовили для юных футболистов тестирования на скорость, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. В программе челенджи и несколько матчей в формате «три на три». Все участники получат электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных детей появится шанс попасть в академию ЦСКА.

Для участия в фестивале понадобится обязательная регистрация, которую можно пройти до 6 августа. Гостем фестиваля может стать любой желающий, без предварительных уведомлений.

Место проведения: Наро-Фоминск, улица Парк Воровского, 16, стадион КСК «Нара».

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Наро-Фоминск ЦСКА Футбол
02 августа 2024, 09:11
Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В зале заседаний администрации Наро-Фоминского городского округа прошло торжественное вручение подросткам первых паспортов. Участниками церемонии стали 14 юношей и девушек.

Получить паспорт можно в МФЦ, однако церемония торжественного вручения запомнится школьникам на всю жизнь.

«Дети волнуются, понимают серьезность, ответственность мероприятия и то, что с получением паспорта начинается более ответственная и взрослая жизнь. Пожелали им здоровья, счастья, успехов в учебе, получить хорошее образование и прийти в Наро-Фоминской городской округ уже дипломированными специалистами», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Вместе с паспортами юным гражданам страны вручили цветы и памятные сувениры от главы округа. Кроме того, участников церемонии познакомили с историей Конституции Российской Федерации.

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Наро-Фоминск Паспорта
01 августа 2024, 23:50
Мособлизбирком объяснил роль наблюдателей на выборах
Медиасток.рф
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Наблюдатели, являющиеся представителями кандидатов, партий или Общественной палаты России и регионов, контролируют процесс голосования, подсчет голосов и определение результатов выборов. Соответствующей информацией поделился Мособлизбирком.

Начиная с недавнего времени, наблюдатели могут следить не только за происходящим на избирательных участках, но и за дистанционным электронным голосованием.

Некоторые категории лиц не могут быть назначены наблюдателями. К таким категориям относятся сенаторы Российской Федерации, иностранные агенты, а также лица, имеющие связь с экстремистскими или террористическими организациями.

Все подробности о наблюдении за ДЭГ можно получить на официальном портале.

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Выборы

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