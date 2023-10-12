Около 200 картин представят на выставке в музее Новый Иерусалим

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик подготовит проект и создаст экспозицию на первом этаже музея. Он установит светотехническое оборудование, создаст макет каталога выставки и демонтирует потолок в одном из залов. Кроме того, организация обеспечит пожарную безопасность и разместит работ авторов.

На выставке представят около 200 предметов, выполненных в технике масляной живописи и графике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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