Около 200 детей приняли участие в благотворительном забеге в Солнечногорске

Ребята разного возраста пробежали одну из пяти дистанций - от 100 до 2000 метров. Все участники забега получили медали и призы. Помимо спортивной программы, для детей организовали интерактивные площадки с мастер-классами и показательные выступления.

«Одна из главных особенностей уже традиционного детского забега в нашем округе заключается в том, что любой желающий может оказать помощь ребенку. Я благодарю каждого, кто присоединился к благотворительной миссии», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ежегодный детский забег «Круг солнца» впервые стартовал на территории муниципалитета в 2021 году. Это благотворительный проект, который проходит под девизом «Дети помогают детям».

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