Около 200 дефектов детских горок устранили в Подмосковье с января

В процессе инспекций особое внимание уделяется горкам и материалам, из которых они изготовлены, поскольку это напрямую влияет на безопасность детей. Инспекторы проверяют металлические горки, оценивая их целостность в местах соединений, чтобы исключить риск повреждений. Пластиковые горки, в свою очередь, проверяются на наличие трещин, поскольку такие дефекты могут привести к травмам.

С начала года в Московской области устранено свыше 175 дефектов горок для детей. Наибольшее количество проблем было решено в Одинцове - 39 случаев, Волоколамске - 22 и Лобне - 19.

Если на детских площадках обнаружены поломки, необходимо сообщить об этом в один из территориальных отделов Министерства.