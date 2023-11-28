Около 200 человек приняли участие в конкурсе по пожарной безопасности в Реутове

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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Реутов совместно с управлением образования администрации на базе специализированной пожарно-спасательной части провел городской этап смотра-конкурса «Таланты и поклонники» среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений. В мероприятии приняли участие около 200 воспитанников 10 образовательных учреждений городского округа Реутов.

«Цель конкурса - профилактика пожаров из-за детской шалости с огнем, повышение культуры пожарной безопасности среди подростков, привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами, развитие творческих способностей детей», - рассказали сотрудники МЧС России.

По итогам мероприятия были определены победители смотра-конкурса, которые будут представлять Реутов на зональном этапе фестиваля. Он состоится в городском округе Орехово-Зуево 29 ноября.

Участникам конкурса и педагогам вручили почетные грамоты Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Реутов.

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