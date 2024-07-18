Около 20 мастер-классов прошло в музее «Артишок» в Химках с начала лета

Жители Химок уже научились делать аксессуары, украшения и предметы для дома на бесплатных мастер-классах. Такие мероприятия проходят в парке Толстого со среды по пятницу в 12:00.

«В рамках мастер-классов жители могут проявить свои творческие способности, овладеть новыми навыками работы с различными материалами и своими руками создать сувениры на память», - рассказала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Свыше двух тысяч человек уже посетили музейно-выставочный комплекс «Артишок» в этом году. Ежедневно в нем организовывают развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Например, можно посетить уроки в музее, поучаствовать в квестах и других активностях.

Напомним, что в Химках к 85-летию округа откроется выставка картин местных жителей. А посетить мастер-классы может любой желающий, записавшись предварительно по телефону: 8-915-095-27-29.

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