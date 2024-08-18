Около 20 команд примут участие в Кубке Игоря Акинфеева в Химках

Игры пройдут на стадионах «Новые Химки» и «Родина». Команды футбольных клубов «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь» представят Московскую область. Также будут участвовать «ЦСКА» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Краснодар», «Зенит», «Балтика», «Динамо» из Владивостока, «Пари Нижний Новгород», тульский «Арсенал» и «Сибирь». Спортсмены из стран СНГ и новых регионов тоже примут участие в турнире. На поле выйдут «Кайрат» - Алма-Ата, «Пахтакор» - Ташкент, «Академия футбола Крыма» - Евпатория, «Заря» из Луганска и сборная команда ДНР.

«Желаю удачи всем участникам турнира. Уверен, Химки станут для сотен ребят не только площадкой для соревнований, но и местом для новой дружбы», - прокомментировал глава городского округа Дмитрий Волошин.

В первом туре прошли соревнования среди мальчиков до 2010 года рождения. Для команд, которые заняли второе и третье место, провели мини-турнир по новой дисциплине «Кипербол». Здесь победителя определяют по серии послематчевых ударов с точки пенальти. Обоим командам дается по семи попыток.

Также запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу. В завершении пройдет гала-матч в формате 8×8 звезд клубов «ЦСКА» и «Спартак».

Игорь Акинфеев вручит награды лучшим сборным 21 августа.

Напомним, первый кубок среди детских футбольных команд Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Министерство физической культуры и спорта региона, Фонд развития «Страна Футбола», а также Федерация футбола Московской области организовали турнир.

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