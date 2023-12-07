07 декабря 2023, 11:48

Около 2 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь за год

Unsplash
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С начала года почти две тысячи жителей Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского получили экстренную соцпомощь. Общая сумма выплат превысила 13 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Окружного управления социального развития № 3 Виктория Балаховская.

«Получить экстренную помощь жители могут при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью», - заявили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Выплаты также положены тем, кто столкнулся с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий или пожаров. Подать заявление на получение финансовой поддержки можно на региональном портале госуслуг.

В ведомстве уточнили, что оформить экстренную соцпомощь можно на региональном портале госуслуг и не нужно идти в МФЦ для подачи заявления. Решение о назначении приходит в течение 25 дней в личный кабинет заявителя.

Так, при возникновении трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до десяти тысяч рублей одиноко проживающему гражданину.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Льготы
07 декабря 2023, 16:26
Подмосковье выиграло золото и серебро на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Российская федерация горнолыжного спорта
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Подмосковные спортсмены заняли первое и второе места на соревнованиях за кубок России по горнолыжному спорту. Соревнования среди мужчин и женщин прошли 4 и 5 декабря в Мурманской области.

Представитель Московской области Александр Хорошилов в дисциплине «слалом» показал лучшее время, Семен Ефимов в этой дисциплине пришел вторым.

Отметим, что на счету Александра Хорошилова уже есть победа в первом этапе Кубка России, который проходил в Кировске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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Спортсмены
07 декабря 2023, 15:52
Права всех обманутых дольщиков в Одинцове восстановят в 2023 году
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Вопрос обманутых дольщиков в Одинцовском округе полностью решат до конца 2023 года. Они получат квартиры или компенсации.

Ранее в Одинцове обеспечили права дольщиков 19 жилых комплексов.

«В 2023 году обеспечены права 1960 дольщиков в жилом комплексе „Лайково“ и 768 - в жилом комплексе „Восточный“ в Звенигороде. В первом жилом комплексе введено в эксплуатацию 12 домов, во втором - три», - рассказал первый заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Пайсов.

Собственникам жилых комплексов «Единый стандарт», «Ирис» и «Высокие Жаворонки» в ближайшее время выплатят компенсации.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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Одинцово Дольщики
07 декабря 2023, 15:29
Тендер на закупку лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр»
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Закупку на проведение медицинских лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит проводить более 60 видов лабораторных исследований и предоставлять высококачественные расходные материалы: вакуумные системы забора крови, одноразовые иглы, держатели для пробирок и другие материалы. Также нужно будет обеспечить наличие курьерской службы.

Прием заявок завершится 14 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 18,8 миллиона рублей.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
07 декабря 2023, 15:23
Еще 11 населенных пунктов газифицируют в городском округе Солнечногорск в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Одиннадцать населенных пунктов подключат к «голубому топливу» по программе «Социальная газификация» в Солнечногорске. Работы по строительству газораспределительных сетей проведут в 2024 году.

Возможность подключить газ получат собственники более чем 400 домовладений.

«Программа „Социальная газификация“ <…> успешно реализуется на территории городского округа Солнечногорск. В 2024 году голубое топливо поступит еще в 11 населенных пунктов», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы по газификации проведут в деревнях Мелечкино, Покров, Соколово, Бережки, Пешки, Ложки, Скородумки, Ожогино, Полежайки, Хметьево и Мошницы.

Газопровод до границ участка доведут бесплатно. Остальные услуги «Мособлгаз» предлагает в комплексе. Так, специалисты могут помочь подобрать котел, плиту, водонагреватель, сделать разводку, заключить договор на обслуживание газового оборудования.

Напомним, что с марта программа «Социальная газификация» стала бессрочной. Ранее предполагалось, что она завершится 1 января 2023 года. Заявление на участие в программе можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также в офисах «Мособлгаза» и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Газ Социальная газификация

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