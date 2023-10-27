Около 2 тысяч тюльпанов высадят на КПО «Восток» в техногрунт

По результатам эксперимента удалось выяснить, что содержание тяжелых металлов в выращенных на техногрунте овощах существенно ниже нормы. После сбора урожая экологи комплекса сдают овощи на анализы в Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Коломне.

На территории КПО «Восток» расположены 16 клумб и газонов, которые украшают самые разнообразные цветы, деревья и кустарники, выращенные в обычной почве и на техногрунте. Вместе они занимают территорию площадью более 1,1 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Конец октября - не повод для прекращения экспериментов на технологическом грунте, считают сотрудники группы благоустройства КПО Восток, курируемого Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Грядки огорода с техногрунтом и обычной почвой, а также центральная клумба весной станут местом цветения 2000 тюльпанов разных сортов и оттенков.

Клумбы на экспериментальном огороде порадуют фиолетово-бело-розовыми цветами сортов «Роналдо Триумф», «Белый флаг» и «Gabriella». На центральной клумбе высажены сорта «Queensday», «Андре Ситроен» и серия красных тюльпанов Strong red, Strong Love и Strong Fire. Сотрудников КПО, спешащих на работу, при входе на территорию КПО будут встречать бутоны цветов оранжевого и всех оттенков красного цвета.

КПО Восток уже третий год ведет экспериментальную работу по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. В 2021 году впервые был высажены бахчевые культуры на экспериментальных грядках из земляного и технологического грунтов для сравнительного анализа на содержание тяжелых металлов. Третий год подряд содержание тяжелых металлов в выращенных на техногрунте овощах, существенно ниже нормы. После сбора урожая экологи комплекса сдают овощи на анализы в Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Коломна.

В июне 2022 года впервые на техногрунте высадили декоративные растения. На смешанной почве (70% техногрунта и 30% земляного грунта) высадили цветы, кустарники, полукустарники и травяные растения. В осень прошлого года на площадке, состоящей из земляной основы и насыпного техногрунта высотой 20 см, посадили деревья.

На КПО Восток 16 клумб и газонов, которые украшают самые разнообразные цветы, деревья и кустарники, выращенные в обычной почве и на техногрунте. Клумбы и газоны на техногрунте расположены в разных местах на территории КПО. Вместе они занимают территорию площадью 1 183 кв. м. Всего под благоустройство зелеными насаждениями на КПО Восток отведено 1,5 гектара территории, которые украшают 86 видов деревьев, кустарников и декоративных культур. Культуры, выращенные на техногрунте, отличаются заметными ростом, цветением и урожаем.

Группа ЭкоЛайн выступает за запрет захоронения органической фракции в масштабах страны, исключение возможности реализации проектов комплексов по переработке отходов без компостирования и стимулирование использования технического грунта как продукта с содержанием ВМР.