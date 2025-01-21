Около 2 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Лобне

«Подготовка началась заблаговременно. Была проверена безопасность всей территории. Охрана здесь на очень высоком уровне. Работала добровольная народная дружина, также безопасность обеспечивали сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи», - отметил начальник отдела территориальной безопасности администрации Лобни Алексей Пашков.

Спасатели, медики и волонтеры внимательно следили за тем, чтобы все, кто решил окунуться в ледяную прорубь, соблюдали необходимые правила, ведь омовение в холодной воде на свежем воздухе полезно для здорового человека, но достаточно рискованно для пожилых людей. Благодаря четкой организации, праздник прошел без происшествий, а его участники спокойно вернулись домой, кто на автомобиле, а кто на общественном транспорте, который в крещенскую ночь работал дольше обычного.

К организации крещенских купаний в Лобне подошли обстоятельно, подготовку контролировала глава города Анна Кротова. Была размечена и огорожена площадка у пруда, оборудованы теплые мужские и женские раздевалки, деревянные помосты для входа в купель, уложено сено, чтобы не было скользко, организованы парковка и зона, где можно согреться горячим чаем. Особое внимание уделялось безопасности.

Обряд до глубокой ночи продолжался у пруда в микрорайоне Луговая, куда каждый год в один из главных православных праздников приезжают горожане, которых не пугают ни ветер, ни мокрый снег.

«Прилив такой, как будто не ощущается холод. Вот самое сложное - это раздеться. Когда ты уже стоишь, спокойно все происходит», - поделился один из участников крещенских купаний Иван Шевченко. «Ощущения прекрасные, очень бодрит, обжигает тело и вообще состояние внутреннего позитива», - рассказала другая участница, Ольга Рыбакова.