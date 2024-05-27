27 мая 2024, 13:33

Около 2 тысяч человек посетили фестиваль спаржи в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области
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Всероссийский фестиваль спаржи прошел в Коломне 25 мая. Его посетили почти две тысячи человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит в округе с 2019 года. На мероприятие съезжаются повара и фермеры со всей страны.

Ежегодно для гостей проводят творческие мастер-классы, выставки-продажи фермерских продуктов и многое другое. В этом году профессиональные шеф-повара приготовили самое большое блюдо фестиваля - 200 литров крем-супа из-спаржи, которым угостили всех присутствующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм Фестивали
27 мая 2024, 13:29
НИКИ детства подписал соглашение о сотрудничестве с медцентром Узбекистана
ники детства
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Врачи НИКИ детства приняли участие в научно-практической конференции «Узбекистан — Россия: партнерство во имя здоровья». Коллеги из Подмосковья и Ташкента подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам заместителя директора по клинико-организационной работе НИКИ детства Лолиты Пак, сотрудничество направлено на обмен опытом, а также на совместную научную работу.

«Наш институт выстраивает плодотворные отношения с узбекскими коллегами. Нам очень ценен этот взаимный обмен опытом в клинической части, в научной и в образовательной сфере. Мы обсуждали вопросы стажировок наших врачей в Ташкенте и зарубежных коллег у нас. Очень полезно, когда медицинское сообщество взаимно обогащает друг друга, делится опытом», - рассказала Пак.

Первый визит врачей из Ташкента в рамках подписанного договора о сотрудничестве состоится 4 сентября. Делегация посетит пятый съезд детских врачей «Педиатрия как искусство», который организует НИКИ детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Россия Медицина Узбекистан
27 мая 2024, 13:25
Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий в Подмосковье за неделю
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили более 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы обеспечили безопасности свыше 200 мероприятий и задержали по подозрению в совершении преступлений и административных нарушений более 860 человек.

Росгвардия также провела свыше 900 проверок сохранности оружия и составила 250 административных протоколов в сфере его контроля. Подразделения также выполнили 26 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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Росгвардия
27 мая 2024, 13:17
Более 3 тысяч домов Коломны подключили к газу по президентской программе
Мособлгаз
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Реализация программы «Социальная газификация» продолжается в Подмосковье. В ее рамках бесплатно проводят газовые сети до границ домовладений.

Так, в Коломне в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицировали, а жители округа заключили свыше трех тысяч договоров.

По данным Министерства энергетики Московской области, с начала реализации президентского проекта «Мособлгаз» построил свыше четырех тысяч километров новых газопроводов.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений» - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Напомним, ряд граждан могут подключить газ на льготных условиях. К ним относятся: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Так, на данный момент в Московской области зарегистрировали свыше пяти тысяч заявок на льготное подключение, из их более двух тысяч уже одобрили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Коломна Газ Социальная газификация
27 мая 2024, 13:15
Еще два города стали побратимами Наро-Фоминска
Телеканал «360»
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К и без того внушительному списку городов-побратимов Наро-Фоминска прибавилось еще два. Побратимские отношения установлены с районом Сокольники города Москвы и городским округом Балтийск Калининградской области.

Председатель Совета депутатов Балтийского городского округа Калининградской области Николай Плюгин отметил важность нового сотрудничества. Теперь юные жители Наро-Фоминска смогут увидеть Калининградскую область, Балтийское море, ознакомиться с «Балтфлотом», а ребята из Балтийска - смогут посетить Подмосковье.

«Балтийск - это уникальный город, самая западная точка России. Поэтому нам очень важно ощущать, что за нами огромная и мощная страна, и что в этой стране у нас есть города-побратимы», - сказал Плюгин.

Среди давних побратимов Наро-Фоминска - старинная Вязьма, которой исполняется 778 лет, а также белорусский Бобруйск - город с 635-летней историей. Ну, а первому упоминанию села Фоминское, на месте которого возник Наро-Фоминск - 395 лет. Над установлением и научным подтверждением этой даты трудилась целая команда энтузиастов: историков и краеведов.

«Мы вместе полтора года находили историческую правду и нашли это первое упоминание, которое нам подтвердила Академия наук. Уже во второй раз мы отмечаем такой серьезный возраст нашего города - 395 лет. Наро-Фоминск - город с большой историей и с современным молодым обликом», - отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По традиции Дня города прошло награждение отличившихся жителей Наро-Фомиского городского округа. Званий «Почетный гражданин» удостоились ветеран Великой Отечественной войны Евгений Семенович Евдокимов и военный историк, кандидат исторических наук, Владимир Михайлович Мельников.

«Дорогие жители и гости нашего городского округа, дорогие наши побратимы! Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города, города-воина, города-труженика. Города с богатой историей», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Безупречным вокалом и отличными хореографическими номерами поздравили собравшихся творческие коллективы городов-побратимов.

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Наро-Фоминск

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