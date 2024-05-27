Около 2 тысяч человек посетили фестиваль спаржи в Подмосковье

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Фестиваль проходит в округе с 2019 года. На мероприятие съезжаются повара и фермеры со всей страны.

Ежегодно для гостей проводят творческие мастер-классы, выставки-продажи фермерских продуктов и многое другое. В этом году профессиональные шеф-повара приготовили самое большое блюдо фестиваля - 200 литров крем-супа из-спаржи, которым угостили всех присутствующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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