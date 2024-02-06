Около 2 тысяч человек посетили фестиваль науки в поселке Менделеево

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Среди участников фестиваля был руководитель детской эстрадной студии «Трель» Александр Керкин. Он из собственной коллекции подготовил выставку радио- и звуковой техники «Голос Менделеево».

Рядом проходил мастер-класс по кляксографии: юные художники создавали рисунки с помощью коктейльных трубочек. Всего же на фестивале было более 50 таких площадок.

Фестиваль науки в поселке Менделеево проводят с 2014 года. Его организатором выступает Дом детского творчества «Ритм» при содействии культурно-досугового центра «Метролог». Мероприятие официально включено в список участников Всероссийского фестиваля «Наука 0+».

«„Ритм науки“ - это увлекательное, интерактивное, бесплатное мероприятие для всех возрастов. Кроме того, фестиваль позволяет пробудить в наших юных жителях Солнечногорска интерес к научной деятельности и творчеству», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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