Около 2 миллионов кубометров отходов отправили на переработку в Подмосковье с начала года

Только с начала года в регионе отправили на переработку свыше двух миллионов кубометров отходов.

«Строительные отходы являются ценным источником для получения вторичных материальных ресурсов», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В соответствии с приказом Минстроя России вторичный щебень, получаемый из бетонного и кирпичного боя, уже включили в классификатор строительных ресурсов ФГИС ЦС. Из таких отходов создают тепловолокно и ветошь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».